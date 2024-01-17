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北疆暴雪 逾千遊客困景區多天 雪崩斷路 新疆軍區派直升機救援

【明報專訊】新疆北部阿勒泰近日降暴雪致多處雪崩，造成喀納斯景區通往外界道路阻斷，逾1000名遊客滯留多日。新疆軍區陸航旅緊急救援，派遣直升機接走老弱及生病遊客，景區管委會亦為滯留遊客提供免費食宿。至昨日（16日），當局宣布打通受阻道路，陸續安排遊客撤離。

據新疆氣象局發布，1月6日起新疆塔城地區北部、阿勒泰地區迎來2024年首場持續時間最長的降雪，累計最大降雪量110.4毫米，阿勒泰地區的喀納斯景區更是遭遇20年一遇的連續暴雪極端天氣。

滯留遊客免酒店住宿餐飲費

天山網指出，阿勒泰交警從1月8日晚開始封鎖道路，清理出一條狹窄單向下山車道，10日下午讓滯留在山區的遊客分批次陸續下山，惟11日零時因降雪再度關閉道路。位於布爾津縣、哈巴河縣北部的旅遊交通道路中，有150公里發生110處雪崩，省道232線通向喀納斯景區的6公里道路完全被雪崩掩埋，積雪最深超過5米。

央視報道，雪崩導致超過1000名遊客和500名當地居民被困景區。新疆軍區接獲救援命令，13日開始派出陸航旅救援直升機赴阿勒泰救援，兩架直升機每次運送生活必要物資約35噸前往，再將部分生病和老弱遊客和居民救出災區。

滯留在景區禾木村的遊客表示，一行5人於8日從阿勒泰開車前往禾木村滑雪，由於天氣原因道路無法通行，他已被困當地5天時間。喀納斯景區管委會公告，1月20日前暫停開放景區，對滯留景區哈納斯村、禾木村、白哈巴村的遊客全免酒店住宿費和餐飲。

河南暴雪停課 公路交通管制

另外，河南三門峽、洛陽、焦作等地15日出現今年首場降雪。據河南省氣象台消息，省內多地發布暴雪、道路結冰、大霧等預警，其中河南沁陽市、濟源市、澠池縣升級發布暴雪紅色預警，連同河南焦作市、三門峽市等5市的中小學、幼兒園臨時停課停學。受降雪影響，河南多條高速實施臨時交通管制。

國新辦昨日舉行2024年春運形勢及工作安排記者會，交通運輸部副部長李揚表示，據預測，在春運的40天內，大概有90億人次出遊、探親、休閒等，有可能創歷史新高。

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