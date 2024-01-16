晤瑞士聯邦主席 李強：將予免簽待遇

新華社報道，李強是自2017年國家主席習近平訪問瑞士以來，中國政府訪瑞的最高級別代表。阿姆赫德在蘇黎世機場接機，以往瑞士聯邦主席極少在機場會見外國政府首腦。二人還共同乘專列前往伯爾尼，一路在輕鬆友好的氛圍中坦誠交流。

李強表示，瑞士是最早承認新中國的西方國家之一，兩國友好合作源遠流長。他歡迎更多瑞士企業赴華投資興業，表示中方將給予瑞方單方面免簽待遇。瑞方也表示，將為中國公民和赴瑞投資的中國企業提供更多簽證便利。

李強在會晤表示，中瑞建交74年來，兩國關係取得長足發展，創下多個「第一」。阿姆赫德和一同參加會談的瑞士聯邦委員兼經濟、教研部長帕姆蘭表示，瑞士是最早承認中華人民共和國的國家之一，瑞中關係歷史悠久、內涵豐富。兩人另稱，兩國經貿投資合作克服疫情影響持續加強。

雙方宣布完成《中瑞自貿協定》升級聯合可研，一致同意支持盡快啟動正式升級談判，今年內舉行新一輪中瑞外長級戰略對話、金融工作組會議、能源工作組會議、教育政策對話、安理會事務磋商，以明年兩國建交75周年為契機加強人文交流。

另據外交部消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅於1月13日至18日應邀訪問埃及、突尼斯、多哥、科特迪瓦，這也是中國外長連續34年來年初首訪非洲。