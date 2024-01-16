繫獄酷刑志不改 「美麗島」再陷囹圄 台民主先驅 施明德辭世

曾任民進黨主席 蔡英文：哀傷不捨

施明德女兒施笳、施蜜娜昨在施明德facebook官方專頁發文，感謝各界關心與榮總醫療團隊。兩名女兒表示，施明德在他生日的這一天啟程， 他「一生所捍衛的精神和價值，只會不斷地在世界裏誕生、長長久久的茁壯」。

綜合中央社等台媒報道，施明德1941年出生於高雄鹽埕，1947年造成官民衝突、武力鎮壓的「二二八事件」中，他埋下不滿國民黨政權的種子。他18歲報考軍校，1962年於金門擔任炮兵軍官時，遭指涉捲入台灣獨立聯盟案（即亞細亞同盟案）被捕入獄，以首謀叛亂罪判處無期徒刑。

在獄中，施明德不僅遭受酷刑，滿口牙齒被打落，其間他妻子也要求離婚。直到1975年，蔣介石去世，繼任總統的嚴家淦下令全台實施減刑，1977年終獲釋放。

施明德出獄後投入黨外運動，出任「台灣黨外人士助選團」總幹事，主張解除黨禁、報禁、戒嚴令等。1979年12月10日世界人權日當天，黨外人士在高雄舉行紀念大會，遭到軍警強力鎮壓，發生警民衝突。此事後來被稱為「美麗島事件」，活動總指揮施明德成為頭號通緝犯，被捕後第二次被判無期徒刑。

1990年李登輝就任台第8任總統後，宣布「美麗島事件」判決無效，施明德以無罪之身步出牢房。此後，他於1993年11月接任民進黨主席，並於1994年5月蟬聯黨主席。1996年3月，因民進黨在選舉中大敗，施請辭黨主席。

曾掀倒扁運動 陳水扁：一代梟雄

2000年11月，施明德因不滿陳水扁，宣布退出民進黨。2006年，因不滿陳涉嫌貪腐，他發起「百萬人民反貪倒扁運動」（「紅衫軍運動」），要求陳水扁為諸多弊案負責，並主動下台。

曾是「美麗島事件」辯護律師的陳水扁表示，施明德是民主先知，為了突破黨禁，首先提出要組一個沒有黨名的黨，1986年終於美夢成真。

民進黨發言人張志豪昨透過新聞稿表示，對於施明德的辭世，全黨深表最沉痛的哀悼與不捨，並對施明德為台灣民主自由和人權奉獻其一生，致上崇高的感謝與敬意。