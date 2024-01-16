內地學者：美台政策視對華關係 賴當選影響有限

北京大學台灣研究院院長李義虎表示，就近期而言，台灣選舉結果對中美關係影響有限。對中美關係有着根本導向性影響的仍是去年11月中美元首會晤所達成的「三藩市願景」。

廈門大學台灣研究中心主任陳先才認為，維持台海局勢穩定的主動權目前在中國大陸手中，但若民進黨當局製造事端，特別是美國反華勢力鼓噪「台獨」生事，那對中美關係、亞太局勢乃至世界格局，都或造成較大負面衝擊。

中美雙方官員選前就台灣問題當面展開溝通。美方重申美國堅持其長期的「一中政策」，美國總統拜登也對媒體表態「不支持台獨」。另一邊廂，大選結束後，由前高官組成的美國高級代表團昨抵台。

學者指台海危機不符美利益

李義虎分析，美國對台戰略具有兩面性。一方面，從美國的戰略佈局考量，美國確實在打「台灣牌」，作為其在印太戰略中遏制中國的籌碼。另一方面，美國也擔心台海局勢失控。若賴清德推動法理「台獨」，激化台海局勢，甚至產生危機，不符合美國印太戰略利益。

北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣表示，美方一方面是給民進黨當局「撐腰壯膽」，另一方面也在安撫中國大陸；美方能否將「不支持台獨」體現在政策和行為上，仍需觀察。

北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺認為，民進黨繼續執政，能更好地執行美國政策，但賴清德與蔡英文特質不同，很可能是不聽話的「麻煩製造者」。

美訪團會賴 專家料促控局勢

陳先才稱，美國代表團訪台或有提醒賴清德之意，「現在美國陷入戰略顧慮狀態，必須要警告民進黨當局不能激怒大陸。如果美國不給賴清德加『緊箍咒』，台海爆發衝突的風險將會很高」。

清華大學台灣研究院副教授鄭振清認為，有美國政客視中國為美國頭號對手，認為兩岸關係緊張對美國有利，這是一種短視；台灣海峽和平穩定與兩岸人文交流的進一步發展對中美關係意義巨大，亦符合美方利益。

英國、日本、加拿大等近日都就台灣大選結果表態。陳先才認為，西方社會反應釋出三重信號：一是西方不會放棄利用台灣問題制衡中國大陸的戰略心思。二是西方矛盾心理，想打「台灣牌」但又怕出現超出控制的意外，產生戰略焦慮。三是「雙獨」組合上台或造成台海緊張，引發亞太局勢變化。

對於未來美國對台政策走向，李義虎表示，美國對台政策服從於中美關係大框架，中美關係影響美台關係的變化和走向。他同時提醒，美台互動今後有否事態出現，值得關注。如果一些嚴重事態擴大，將衝擊中美關係大框架。

特約記者 鍾健