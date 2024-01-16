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立院選院長 民眾黨促藍綠先交改革方案

【明報專訊】台灣第11屆立法委員選舉結果呈「三黨不過半」局面，外界關注下月1日開議後的立法院正副院長選舉。民眾黨所掌握的8席，成為立院龍頭選舉關鍵少數。民眾黨立院黨團昨舉行記者會，黃國昌表示，民眾黨團在立院院長選舉上的原則是「改革比位置重要」，要請有志競逐立法院長者，先交代立法院改革藍圖，具體回應強化人事同意權、強化立委利益迴避規範等四大承諾，作為黨團未來做決定的參考。

第11屆立法委員選舉結果出爐，民進黨在立法院113席中拿下51席，國民黨奪52席，台灣民眾黨在不分區獲8席。大陸多名學者認為，未來台灣在「三黨不過半」的政治格局下，台灣總統當選人賴清德施政將受制衡。台灣專家則認為，這反映台灣人對權力制衡的思維，促使執政黨須學會與在野黨協調。

民眾黨不分區立委當選人黃珊珊、黃國昌等8人昨舉行記者會，提出新立法院改革訴求，並要求有志參選立法院正副院長人選回應訴求。

黃國昌表示，今年民眾黨立法院黨團，將兌現選舉承諾、推動各項改革，並強力監督行政部門、扮演制衡藍綠的關鍵角色。

黃國昌進一步表示，比立法院正副院長更重要的事，是履行立法院改革承諾，國民黨、民進黨有意競逐立法院正副院長人選，應提出清楚的立法院改革主張。

根據台灣立法委員互選院長副院長辦法，須有立法委員總額三分之一人數出席選舉，院長、副院長均以得出席人數過半數之票數者為當選人。

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