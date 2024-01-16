美前高官訪台晤蔡賴 京：堅決反對

中央社報道，美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J.Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B.Steinberg）前天抵達台北，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）隨行。

蔡英文昨在總統府接見美國跨黨派資深代表團。她致辭時表示，此訪意義重大，不僅充分展現美國對台灣民主的支持，更突顯台美伙伴關係緊密。

賴稱續保台海和平 盼美鞏合作

賴清德、民進黨副總統當選人蕭美琴昨在民進黨中央黨部與美國跨黨派資深代表團見面。賴清德表示，儘管北京持續以軍事及其他灰色地帶活動侵擾台灣，但台灣仍能沉穩應對，與包括美國在內的理念相近伙伴，共同合作，努力維持台海和平穩定現狀。

賴清德指出，蔡英文一再強調，現在的台灣是世界的台灣，台灣未來在他與蕭美琴領導下，會在蔡基礎之上，持續捍衛台海和平穩定，也希望美國持續支持台灣，深化台美在各領域的互利合作，與民主伙伴共同確保區域和平、發展、繁榮。

外交部發言人毛寧昨在記者會表示，中方敦促美方務必認清台灣問題的極端複雜和敏感，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報；慎重處理涉台問題，不以任何形式虛化、掏空一個中國原則，不向「台獨」勢力發出錯誤信號。