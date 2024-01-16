太平洋島國復交北京 台友邦剩12 陸：願與瑙魯啟關係新篇章 台斥「突擊式斷交」

瑙魯周六賀賴當選 昨稱為人民利益斷交

觀察者網報道，瑙魯總統阿迪昂（David Ranibok Adeang）昨在其facebook官方帳號發布影片宣布，為追求人民的「最佳利益」，將尋求和中國恢復外交關係，瑙魯即日起與台灣斷絕外交關係。

聲明指出，瑙魯政府按照聯合國2758號決議，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。他稱，瑙魯不再與台灣有任何官方關係，不進行任何官方往來。

瑙魯與台灣1980年5月建交，2002年7月曾與台斷交，轉而與北京建交，至2005年瑙台又復交。本次斷交後，台灣僅剩12個邦交國，創歷史新低。

瑙魯成為台灣選舉後第一個與台斷交國家。台外交部昨舉行記者會稱，「至感痛心與遺憾，強烈譴責」，為維護主權與尊嚴，決定即日起終止與瑙魯的外交關係，全面停止雙邊合作計劃，撤離大使館及技術團等相關人員，要求瑙魯關閉其駐台大使館。

台指瑙苛索援助 權衡陸方案

台外交部政務次長田中光在會中透露，去年瑙魯新政府上任後，台方即積極接洽雙邊各項合作計劃，惟對方持續向台索求巨額經濟援助，比較台與大陸的援助方案。就周六總統大選結果揭曉後，瑙魯曾祝賀賴清德當選，田中光認為或是煙霧彈，他說，瑙魯上午11時45分宣布斷交，有點「突襲式」，正出訪危地馬拉的台外長吳釗燮聞訊後「很憤怒」。

中國外交部昨則對瑙魯政府的決定表示「讚賞和歡迎」。外交部官網以外交部發言人名義回應稱，瑙魯作為主權獨立國家，宣布承認一個中國原則，和台灣斷絕所謂外交關係，願與中國恢復外交關係，「中國願和瑙魯在一個中國原則基礎上開啟兩國關係新篇章」。發言人強調，在一個中國原則基礎上，中國已與全球182個國家建立外交關係，瑙魯政府與中國復交，再次說明，「一個中國原則是人心所向，大勢所趨」。

國台辦發言人陳斌華亦就此事件表示，世上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是歷史和法理事實，也是國際社會普遍共識，「我們對有關國家順應大勢作出正確抉擇表示讚賞」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676