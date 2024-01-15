敗選扛責翌日返工 侯：市政工作加倍奉還

挺朱立倫續掌國民黨 「立選貢獻大」

選戰結束，侯友宜隨即回市府上班，他昨一早展開市政行程，視察捷運三鶯線機廠工程進度。針對有人認為朱立倫應為敗選負責，侯友宜指出，選舉結束後應放下紛擾與批評指摘，共同面對台灣的未來。他表示，朱立倫在總統大選與立委選舉盡了很大力量，立委選舉結果國民黨將成為國會最大黨，朱貢獻非常大。

侯友宜指出，總統大選敗選，完全是他個人努力不夠，這是唯一原因、唯一責任；朱立倫為了團結，在最艱困時刻義無反顧扛責，並吞下許多榮辱，承擔責任的勇氣，他都看在眼裏。侯希望朱立倫繼續帶領國民黨改革，讓國民黨繼續改變翻新，贏得人民期待。

盧秀燕翻轉台中 有望成黨內「共主」

國民黨台中立委當選人廖偉翔昨也表示，應團結所有力量，這個階段不應開始找「戰犯」，現在任何對內檢討都無濟於事。另外，台中市長盧秀燕主導台中市立委選舉，使多個泛綠板塊翻轉，有聲音認為她未來或成為黨內「共主」。

青年軍：藍白合破局失年輕選民

國民黨青年團副團長賴禹融對本報表示，國民黨敗選，輸在宣傳和競選策略，包括「藍白合」的失敗，也丟失了一部分年輕選民的信任。22歲的賴禹融是台大政治系學生，他認為雖然總統選舉落敗，但立委三黨不過半的結果「算是部分的勝利」，「至少比起這4年來，我們在立法院有更多制衡的手段，對民進黨產生監督的力量」。

請假113天 民間湧罷免市長聲浪

對於民間有人發起要罷免侯友宜新北市長職務，侯友宜昨回應稱，這段時間他請假參選，新北市府團隊雖非常努力，但難免有不足，讓市民不滿意，他也要向市民表達歉意，未來將加倍奉還，全力以赴。新北市議會民進黨團昨表示，希望市長侯友宜1月23日到議會補做施政報告，並說明如何彌補請假113天的市政工作。

明報記者 台灣直擊

（台灣選舉）