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談敗選嘆力不從心 徐百弟：不理想，亦有聲量

【明報專訊】在新北淡水參選區域立法委員的居台港人、原黃大仙區議員徐百弟在前日選舉中獲2633票，得票率不足1%，20萬新台幣選舉保證金被沒收。他昨對本報表示，成績有些不理想，但未來將繼續宣傳他的理念，不會放棄。

立委得票率不足1%

20萬台幣保證金沒收

埋單計數，連同保證金，徐百弟為此次選戰自掏腰包花了40萬新台幣，租宣傳車、印宣傳品、落街宣傳靠自己。他稱參選期間曾有一名台灣女士欣賞他的投入和熱誠，希望捐助他，「對方只是一個陌生人，令我覺得好感動」。徐感此次成績有些不太理想，慨嘆72歲的自己體力不足，工作做得少些；而決定參選到投票只得一個多月，時間太短，「沒辦法做詳盡宣傳，這個得票『算係咁』」。

新北市第一選區有5人參選立委，徐百弟得票排第三，僅低於藍綠兩大黨，他說「這個得票相對很多小黨、無黨來講算不錯」。翻查今屆立委得票結果，獲數百票、一千多票的也大有人在。

港人先鋒廣獲外媒關注

去年接受本報專訪時，徐百弟明言參選是「不可能的任務」，目的是希望成為港人在台參選的「開路先鋒」，以及讓外界關注在台港人的困境。近月眾多外媒如BBC、美國之音、德國之聲等均找他訪問，「我的理念可以傳播到，有聲量」，笑稱自己已成為最多外媒訪問的立委參選人，這番成果也超出預期。

明報記者 沈燕媚

（台灣選舉）

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