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陸學者稱「三黨不過半」藍白合否關鍵 大陸握統一主動

【明報專訊】被大陸視為「雙獨組合」的民進黨賴清德、蕭美琴勝選後，兩岸關係未來走向引人擔憂。多位受訪的大陸學者認為，60%的台灣選民沒有投給民進黨，說明其不能有效代表島內主流民意。在未來島內「三黨不過半」的政治格局下，賴清德施政將受制衡。鑑於賴「台獨」色彩鮮明，未來兩岸關係緊張將是一種長期狀態，但大陸仍掌握主動權。

北京台灣問題專家魯泰文（化名）認為，從投票結果看，有60%選民沒投給民進黨，選擇了藍營和白色力量，侯友宜曾公開支持「九二共識」，柯文哲也主張「兩岸一家親」，也就是說，至少有60%的台灣民眾認同這一點。

清華大學台灣研究院副教授鄭振清表示，民進黨能繼續執政，結構性原因是「藍白合」破局。民進黨在立法機構的席位有較大縮減，說明其社會基礎在萎縮，台灣主流民意表現出希望民進黨能反省的趨勢。

綠營催票率大跌顯民意不滿執政

廈門大學台灣研究院政治所所長王貞威也認為，賴清德是在藍白沒有整合的背景下「僥幸當選」。賴清德獲四成得票率，但實際上反映政黨實力變化的催票率（得票數除以選舉人數）卻大幅下降。這說明蔡英文執政8年，島內民意對民進黨執政不滿，且賴清德的相關主張，包括他「台獨金孫」的色彩，雖被其一再弱化，但還是沒有得到多數民意的諒解。

魯泰文分析，在未來台灣「三黨不過半」的政治格局下，賴的施政會受到影響，尤其是國民黨將對其形成強烈制衡。至於民眾黨，是否將和國民黨一起扮演「煞車片」，仍需觀察。

王貞威表示，此次選舉意味着自1996年以來，首次形成藍、綠、白「三足鼎立」態勢，這對台灣政治來說是全新局面。未來島內「三分天下」的時代，藍白能否積極合作制衡民進黨，成為影響島內政局及台海局勢的重大因素。

對於未來兩岸關係，魯泰文表示憂慮。他說，目前台海風險最主要來自島內「台獨」和美台勾連，此次綠營續執政，在這兩方面都提出了不小挑戰。

賴較蔡激進 料兩岸長期緊張

鄭振清認為，賴蕭將自己定義為蔡英文的「接棒者」，表示將延續較溫和的執政風格。但賴「台獨」色彩鮮明，遠比蔡激進，兩岸關係緊張將是長期狀態。但從更大的視野來看，台灣在經濟、地緣因素上依附於大陸的基本格局不會變化。

台灣選舉結果揭曉後，國台辦和外交部都有表態。魯泰文稱，大陸方面態度一直很明確，仍會堅持推動和平發展，推進祖國統一，深化融合發展。即使面臨一定的阻力和挑戰，大陸對此的主動權不受民進黨當局影響。

王貞威在分析國台辦表態時，也認為大陸態度明確。一方面，對於兩岸融合發展相關政策，包括兩岸交流合作等工作未來仍將持續推動；另一方面，堅決反對「台獨」分裂勢力和外部干涉力量，對於兩岸關係風險的提升做出充分判斷和準備，一旦賴清德挑戰「紅線」，大陸將採取必要應對措施。

他又表示，在兩岸經貿交往方面，此前大陸的惠台及讓利政策，建立在「九二共識」、「兩岸一家親」基礎上。如果賴清德當選後不顧WTO原則規範，持續向陸設置貿易壁壘，甚至採取激烈對抗措施，阻礙兩岸正常民間交流，大陸必會有所反應，堅定維護自身合法的經貿利益。

特約記者 鍾健

（台灣選舉）

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