台專家：賴料續現路釋善意 京或局部強化威懾

丁樹範：非主流意指不必打交道

台選結果出爐後，大陸國台辦當晚回應「選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意」。台灣政大東亞研究所名譽教授丁樹範昨會後接受本報訪問表示，大陸言下之意是，「既然你們不是主流，那我為什麼要跟你打交道？也許他們對未來4年還有期待，4年後，國民黨能夠贏回新政權」。

同場的國立清華大學社會學研究所教授陳明祺表示，賴清德在勝選講話提到「用交流取代圍堵」，已釋放出善意，關鍵是大陸是否願意。曾擔任陸委會副主委的陳明祺續稱，「雙方要有共同維護和平的意願，但現在國台辦的聲明提到『民進黨不代表主流民意』，但問題在於民進黨是執政黨」。

丁樹範坦言兩岸要恢復交流「的確蠻難」，陳水扁政府時期曾促成春節包機及第一類觀光客來台的「澳門模式」，將來大概也不可行。當時的民進黨政府和大陸發展出一套「另類」協商模式，將必須要推進的事務，以行業對行業、團體對團體形式在澳門商談。

他提出，現在唯一的方法也許是第三地，如紐約，舉辦閉門會交換意見，「在『520』就職典禮以前看看能不能有這麼一次」。但基於北京近年對綠營政界及學者態度，這樣的機率也不高。「我覺得不必這麼小家子氣，就算覺得綠營糊弄你，你也聽聽人家怎麼講。」

丁樹範還說，大陸領導人習近平「已經花那麼大力去制裁（台灣），面子上很難主動『給台階下』」，反過來，可能要看賴「能給到什麼樣的台階」，讓兩邊有個轉彎餘地。

衝突升或自傷 陸需考慮反效果

丁樹範指出，前年美國時任眾議院議長佩洛西訪台後，解放軍曾對台採取一系列動作，涉及內地國防大學出版書籍《戰略學》中提及8種戰略威懾形態中的4種，包括武器展示、信息攻擊、軍事演習及限制性軍事行動。他認為，民進黨再度執政後，大陸這4種威懾會更強化，例如演習更頻繁、或更靠近12海里「領海線」，強度會提升。包括前年開始發展為「6個封鎖區」的軍事演習範圍，將來可能會變成8個。

至於另外4種，包括精準打擊、局部動員、提高戰備等級等，他認為不太可能，因為對岸一旦動起來，很容易升高衝突，但傷人也自傷，特別是大陸自身也面臨許多問題，要考慮會不會產生反效果，「上海股票不會跌嗎？」

明報記者 劉曉宇 沈燕媚

（台灣選舉）