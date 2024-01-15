美訪團抵台賀賴勝選 王毅：一中不變 帶隊前官員升格 今晤賴清德蔡英文藍白營

昨晚8時29分，美國前國家安全顧問哈德利在美國在台協會（AIT）主席羅森伯格的陪同下，搭乘聯航班機抵達桃園機場。較早前，美國前副國務卿斯坦伯格已於當天傍晚從新加坡飛抵台灣。AIT新聞稿稱，美國政府「遵循先例」，在台選後邀請前資深官員哈德利、斯坦伯格以私人身分造訪台灣，今天將與台灣各界政治領袖會面，傳遞美國民眾對台灣順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申美方長久以來對台海和平穩定的關切。

台外交部表示，美訪團今天將會見總統蔡英文、政府高層及各界政治領袖，並將於16日離台。

2020年台灣總統選舉結束後，翌日美方僅由AIT台北處長酈英傑拜會成功連任的蔡英文。而2016年總統選舉實現政黨輪替，美國前常務副國務卿伯恩斯受奧巴馬政府委託訪台，除會見總統當選人蔡英文，也與即將卸任的馬英九、當時已為敗選請辭的國民黨主席朱立倫會晤。這次由更高階的前官員帶隊，被認為更重視台灣局勢。

此外，2016年美方也同時派出時任常務副國務卿布林肯訪京，近日未知有同類動作。不過中聯部長劉建超1月8至13日率團訪美，分別同美國國務卿布林肯、首席副國安顧問芬納、兩黨參眾議員及各界人士會見交流，包括就維護台海和平與穩定的重要交換看法。

日團體訪台 多地賀信讚民主成就

日本台灣交流協會會長大橋光夫、日華懇談會會長古屋圭司昨也分別帶團訪台，先後與賴蕭、蔡英文會晤。日本外相上川陽子前日發表談話，對賴清德的當選表示祝賀。

大選落幕後，包括美英德法加日澳和歐盟新加坡等超過50個國家行政部門或國會，以及達賴喇嘛向台灣祝賀，讚揚台灣民主成就。美國除了國務卿布林肯發聲明祝賀賴清德勝選，超過百名國會兩院跨黨派議員也祝賀台灣完成大選。

京：反對美任何方式涉台事務

中國駐歐日英等地使館分別表態，批評各方舉動是干涉中國內政。外交部昨特別就美國國務院關於台灣選舉的聲明，向美方提出嚴正交涉，稱堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。中方還表示，俄羅斯、伊朗、巴基斯坦、菲律賓等國也就台選發聲，堅定支持一個中國原則。

中國外長王毅14日與埃及外長共同會見記者時稱，台灣地區選舉是中國的地方事務，「台獨」從來不可能成事，過去不能，今後更絕無可能。

王毅說，台灣島內誰想搞「台獨」，必將受到歷史和法律的嚴懲；國際上誰要違反一個中國原則，就是干涉中國內政、侵犯中國主權，必將遭到全體中國人民乃至國際社會的共同反對。「中國終將實現完全統一，台灣必將回歸。」

明報記者：劉曉宇、朱安妮、沈燕媚 - 台灣直擊

（台灣選舉）

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