採訪手記：選舉台上 投票箱前

【明報專訊】又一屆台灣大選塵埃落定，有人歡笑有人愁。開票夜早早落幕，昨日再經凱道，已不復民眾黨選前之夜的十萬人空巷，獨留一撮「小草」在街頭。在新北板橋，前來藍營「勝選之夜」的支持者亦零落，連氣溫都彷彿降了10度。
「民主就是什麼結果都接受」
勝選夜變敗選夜，侯友宜說「恭喜賴清德」那刻，台下有人大聲「呸！」記者紛紛圍上去，對方說，「還能怎麼辦，民主咯！民主就是什麼結果都接受咯。」又咬牙切齒補一句：「台灣人，這是你們自己選的！」有人聽了在旁暗自抹淚。
大會充斥着台灣選舉最具張力、最感性的一面，前來觀選的港人感嘆，「去任何一場造勢，我都覺得這個人要贏！」儘管現場各黨支持者的風格迥然不同，那份狂熱卻是如出一轍。候選人從萬人之中「摩西開紅海」大進場的那刻，是比巨星還要風光的超級巨星。全場齊呼其名加「凍蒜」，每個人走到台上都要眼濕濕。
轟轟烈烈的選前夜後，白天的投票回歸秩序和理性。開票時間一到，各個政黨推薦的監察員進場，站在票箱兩旁看工作人員計票。也有民眾坐到參觀席，拿出兩部手機，一部錄製所內的計票過程，一部靜音收看開票電視直播。
選舉台上和投票箱前，都是台式選舉的側面。載記者一程的69歲黃師傅，邊罵選舉是騙局、政客是戲子，說回投票「當然要投！」從解嚴時期每天記社會觀察日記的他，今晚又要在日記簿上寫下台灣史上濃墨重彩的一筆。
明報記者 劉曉宇
（台灣選舉）
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