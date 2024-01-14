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國民黨洪孟楷膺票王 稱未輪替難喜悅

【明報專訊】台灣立法委員選舉昨晚有結果，新北市國民黨立委候選人洪孟楷以15萬8596票，獲85%的選民支持榮膺「票王」。「票后」則為台南民進黨立委候選人陳亭妃，她在台南市第3選區立委選舉中得票13萬2377張，令她完成5連霸。

洪孟楷發表勝選感言表示，2020年初任雖然當選但當天無法開心，因為無法完成政黨輪替，而今日也同樣無法喜悅，因為還是沒有達成政黨輪替，且看到投票率有6成民意是希望政黨輪替。洪也向即將接任總統的賴清德喊話，他不是最多數人希望的總統、超過半數的人不希望民進黨繼續執政，未來將是台灣少數總統，敦促賴收起民進黨執政傲慢的態度。

洪孟楷從選戰之初就以領先姿態應戰，台媒評價他除有現任優勢外，也勤跑地方，並擁有全台知名度。

民進黨陳亭妃5連霸成票后

台南民進黨籍立委陳亭妃則以70.14%得票率，完成5連霸並榮膺「票后」。陳亭妃發表當選感言指出，她一直和自己比賽，永遠不忘初衷，擔任立委16年來，爭取逾新台幣1200億元（約3億港元）基層建設預算，高居全台之冠，更獲立法院三大評鑑第1名，她要感謝民眾用選票給予實質肯定，做她的後盾。

陳亭妃23歲時以婦女保障名額當選台南市最年輕議員，其後3度連任，而在4連霸時以全台第1得票率當選。

（台灣選舉）

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