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陸學者稱美政策穩 不許賴行為「過火」

【明報專訊】民進黨昨贏得總統大選，中國人民大學教授金燦榮認為，民進黨繼續執政，兩岸關係會繼續處於僵局。他認為，美國對台政策很穩定，台灣總統當選人賴清德在兩岸關係上應該做不出過火的動作，因為美國不會讓他做。

觀察者網引述金燦榮表示，美國對台政策其實很穩定，「就是把台灣當做一張牌用起來，讓兩岸分離」。軍事上，拜登政府加強台灣的防衛力量，把台灣武裝成「超級堡壘」、「刺猬」，大陸就是咬上了也咽不下去；另一方面，美國也想安撫中國大陸，強調美方的一個中國政策沒變。於是出現一種情况：美國的口頭承諾和實際行動愈來愈脫節。

美智庫專家：北京或增經濟脅迫「懲罰」

金燦榮指出，美國對賴清德不是很放心，於是給他配了個助手蕭美琴作為「監軍」。從美國角度來講，它不希望兩岸直接走到武力統一，因此賴清德不能做得太過分。金稱，美國不會讓賴清德有過火動作，美國的利益就是讓這張牌繼續存在；如果大陸真的急了把牌收走，美國就沒法打這張牌。

美國之音引述華盛頓智庫史汀生中心中國專案主任孫韻表示，賴清德贏得大選，北京很可能會推出更多針對台灣的經濟脅迫措施，「這被視為一種懲罰措施，目的是阻止台灣繼續從中國大陸的經濟中獲益」。

劉建超晤布林肯 強調相向推動關係穩定

另外，中聯部部長劉建超在12日與美國國務卿布林肯會晤。中方通報稱劉就「有關問題」闡述立場，強調雙方應相向而行，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。美方新聞稿稱，布林肯當面向劉建超重申維護台海與南海和平穩定的重要，兩人確認持續維持美中溝通渠道暢通的重要。

（台灣選舉）

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