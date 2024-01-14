兩岸學者料陸對台施壓更大

時殷弘向中央社分析，無論哪黨當選總統，北京和華盛頓的軍備競賽都將繼續，甚至進一步加劇；因無論發生什麼情况，中美都在為台灣及其他地方「可能發生的戰爭」做準備。王信賢亦強調，未來會如何，還是取決於美中關係；他認為北京會嘗試施壓賴清德，在5．20就職典禮前釋出北京想要聽的話。

王信賢提到，若對北京而言，選舉是個重要指標，「這已很明顯」。他說，北京原有三個「寄希望」：寄希望於台灣當局、寄希望於台灣人民、寄希望於自身發展，現在短期內可能找不到要怎麼「寄希望」。王預估大陸會有一套說法，比如賴清德得票是四成，仍有六成「非綠」；立法院席次倒退，仍有制衡民進黨的路線。

台大政治學系名譽教授張麟徵則認為，兩岸持續對立，從軍事看有兵凶戰危的壓力，經濟方面則會使台灣有衰退壓力。

台學者指島內三方「皆大歡喜」

對島內來說，淡江大學中國大陸研究所助理教授洪耀南認為這是皆大歡喜的選舉結果，民進黨延續執政，國民黨在立法院席次大有斬獲，民眾黨選票大幅成長，等於無人要為這場選舉負責。台灣中山大學政治所榮譽退休教授廖達琪指出，民進黨政府當務之急是盡早找出立法院國民黨團、民眾黨團內可協商溝通的人選，才能建立起朝野對話的渠道。

中央社引述民進黨高層分析，這次選舉3個意義，一是終結過去8年一次的政黨輪替既定傳統，二是賴清德個人延續參選不敗選紀錄，三是「三腳督」下賴清德、蕭美琴仍以四成得票當選，代表人民用選票肯定8年執政。

（台灣選舉）