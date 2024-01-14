民進黨得票四成 破8年魔咒續執政 賴清德：交流代圍堵 兩岸對等尊嚴下展合作

北京：信國際撐反台獨爭統一事業

大陸國台辦昨晚表示，民進黨並不能代表島內主流民意，「我們解決台灣問題、完成國家統一的立場一以貫之，意志堅若磐石」；外交部稱，相信國際社會將繼續理解和支持中國人民反對「台獨」分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業。美英日等國都祝賀賴清德勝選，美國總統拜登重申「不支持台灣獨立」（詳刊A2）。

台灣大選昨上午8時到下午4時舉行投票，投票結束後隨即開票。臨近晚上8時，賴清德得票率達40%，在尚未全部統計票數時，他於晚上8時30分舉行國際記者會自行宣布當選。綠營支持者在現場揮舞着寫有「選對的人，走對的路」小旗幟，群情沸騰。「我們的總統叫什麼名？」「賴清德！」現場桃紅和青色旗子翻騰似海。

勝選3意義 賴：與國際民主盟友同行

賴清德致辭稱，感謝台灣民眾寫下歷史新頁、也向世界展現珍惜民主體制，這是大家永不放棄的堅持，感謝對手展現民主風度，稍早已分別接受對手的恭賀電話，也恭喜國民黨與民眾黨斬獲立院席次，希望未來能一起團結合作。

據中選會統計，昨晚9時57分完成全數點票工作，總統副總統投票數1404萬8310、投票率71.86%。民進黨拿下558萬6019票最高票，國民黨侯友宜、趙少康則以467萬1021票（得票率33.49%）居次，民眾黨柯文哲、吳欣盈拿下369萬466票（得票率26.46%）第三。

賴清德說，其勝選有3個重大意義，一是台灣告訴世界，民主與威權之間，台灣選擇站在民主這邊，「中華民國台灣」會與國際民主盟友並肩同行；二，民眾用行動抵禦外部勢力介入，因大家相信「自己的總統自己選」；三，「賴蕭配」得到最多支持，代表台灣會走在正確路上不會轉向也不會走回頭路。

「維持台海的和平穩定，是我擔任總統的重要使命。」賴清德說，「我將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。然而面對中國的文攻武嚇，我也有守護台灣的決心。」

侯致歉「未能完成政黨輪替」

賴清德宣布勝選之前，侯友宜、柯文哲先行承認敗選。侯友宜昨晚7時55分登台對支持者說，「對選舉結果，是我個人努力不夠，未能完成政黨輪替，我讓大家失望了」，他表達十二萬分歉意。不少支持者淚灑現場，侯友宜數次鞠躬、兩度說對不起。他稱台灣面對台海安全、美中台關係，要好好面對。

稱「三黨鼎立」 柯：下個4年贏更多認同

與國民黨支持者淚灑開票現場相近，柯文哲不少支持者亦眼眶泛淚。柯文哲昨晚8時許發表落選感言，感謝在藍綠夾殺下還有這麼多人願意挺身而出，強調「在邁向永續國家的道路上柯文哲不會放棄，拜託大家也不要放棄」，民眾黨成為關鍵在野力量， 撐出三黨鼎立的全新局面。 「只要我們繼續努力下去，下一個4年，我相信，我們會贏得更多的認同，團結更多的力量。」

明報記者 劉曉宇、朱安妮、沈燕媚 台灣直擊

（台灣選舉）

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