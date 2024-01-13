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當選者支持或不及半 專家料現雙少數總統

【明報專訊】台灣大選今日投票，早前的封關民調顯示，民進黨的賴清德與國民黨的侯友宜支持度差距拉近，加上立法院席次「三黨不過半」的可能性很高，總統選舉無論誰勝選，也很可能成為得票、立法院「雙少數」的總統。

台灣大學政治學系教授王業立向本報分析，賴和侯的支持率在許多民調中均在誤差範圍內，領先3%至5%，相信這屆選舉和2000年選舉結果（民進黨陳水扁險勝）比較類似，當選的總統無法獲得過半數支持，民意支持基礎較弱。

估投票率低上屆 民意弱

立法院方面，民進黨過去兩屆選舉均取得過半數席次，實現「完全執政」。但這個局面很有可能被打破，出現「三黨不過半」情况。王業立表示，立法院113席中，民進黨可能低於57席，國民黨過半的機會也較低，意味無論誰當總統，任何法律和政策包含兩岸關係、財案預算在內，都會受在野黨的挑戰。

「這與2000年陳水扁上台時面臨的情况相似，賴清德是否像陳水扁一樣組成少數政府，還是採取類似歐洲國家的聯合政府，目前還待觀察」。

對於此次大選的總投票率，王業立估計能達70%。他稱台灣自1996年總統直選至今，除了2016年，大選投票率基本超七成，預估比上屆74.9%低，主因是年輕人自太陽花運動後對政治的熱情和參與度逐漸下降。

正在台北觀選的美國西東大學教授Margaret Lewis則在美國智庫簡報會上說，台灣年輕選民厭倦藍綠惡鬥，民眾黨的柯文哲在此族群中特別受歡迎，是「很難挑戰的候選人」，料藍綠兩黨年輕選票會被吸走。

明報記者 沈燕媚

（台灣選舉）

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