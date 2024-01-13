移台港人成首投族 願手中票改變命運

投資移民4年 未有投票權

目前，年滿20歲的香港人取得台灣定居證後，方可申請戶籍登記及領取台灣身分證，在各選區居住逾4個月便符合投票資格。據台灣移民署資料，截至去年10月底，過去5年有46,564名香港居民獲居留許可，但獲定居許可僅8132人。

29歲港人Andy，四年前以投資移民方式到台，目前未有投票權。他在自己開設的「九月茶餐廳」插了「挺2號賴清德」的旗子表明立場，「有時客人經過埋單也會舉拳表達『加油』。」

「在港做不了 要在台實現」

不過Andy發現，台灣人很少會講起大選，「他們從小對投票習以為常，反而香港人沒有普選，對這次大選特別緊張在意。」Andy還一連兩日參與了賴清德的造勢大會，他表示雖然沒有投票權，「始終覺得多一個人站在現場，多一分力量」，他稱：「香港做不了的事情，唯有在台灣實現。」

在柯文哲的造勢大會現場，港人Edward感受到有別於藍綠的選舉面貌——一家大小自發入場，年輕面孔多。他連日到不同陣營造勢大會，第一身觀察台上講者和受眾的互動，「這是最直接的了解方式」。

「會覺得藍綠的操作非常雷同，氣氛好狂熱，說話很虛，也時常充滿矛盾點，譬如在造勢大會，有人在台上呼喊年輕人沒有未來，未來決定於你的父母是誰，來自什麼家族，但站在他旁邊的副總統就是這種人，台下卻歡呼拍掌。」儘管Edward認為這種狂熱很容易跌入民粹，但他感到今屆民眾黨的崛起，反映了台灣人也在進步，「他們厭倦了口號式的政治。」

Edward在2019年以依親方式來台，2021年已有投票權，作為「首投族」的他自稱比較冷靜，「但從感性的角度而言，始終手中一票有影響力，能改變這個地方的命運。不論結果好或不好，大家一起承受。而在香港，無論哪一個年代投票，影響力並不大，有些類似壓力團體。」

移台5年 感投票無用

已移台5年的港人陳小姐亦是「首投族」，因受香港反修例運動影響，投票主要視兩岸關係為考慮因素。

不過，她直到選前兩日仍未決定投票意向，「來台灣已逐漸被身邊的台灣人影響，他們覺得多年以來投票沒改變什麼，台灣好像沒什麼變化，我也有這種感覺。」加上得知其他移台港人在定居審批上的遭遇，也對執政黨政府有點失望。

明報記者 沈燕媚

（台灣選舉）