明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

京機場現回台人潮 台商冀見證歷史 周內航班載客率逾九成 台協推優惠機票

【明報專訊】2024年台灣總統及立委選舉今日登場，不少大陸台商在最後關頭決定啟程返台投票，呈現「先冷後熱」情况。有專程從北京與台商一起返回台北的台灣人昨表示，今年看到在野黨似乎有得一拼，決定回來「見證一下歷史」，希望未來兩岸和平交流。

昨凌晨5時後，北京首都機場陸續出現一批批台灣人，大家攜帶行李抵達機場辦理登機，櫃檯前大排長龍，有人排了快半小時，且首兩個班次均告滿座，接近農曆新年回台熱潮。

現在北京工作的台灣人金蜀卿對本報表示，本來沒打算回台投票，看到在野黨聲勢很大，最後決定買票回來。此外，還有一個誘因是機票價格僅及以往三分之一，這次購買回台機票，也得到了台商協會的幫助。中央社指大陸各地台協推出回台「投票+過年」的兩組優惠套票，與以往台灣總統大選年份的模式相同，吸引台商回台投票。

多為慢熱型 「閃投」下周返京

金蜀卿還說，投票時間趕上周末放假容易安排，是很多人願意回來的因素之一，她當天所乘航班幾乎客滿，碰見許多相熟的台商也回台投票。金蜀卿形容，近幾天在陸台胞回台投票意願較往年踴躍。有些城市沒有直航，他們還要提前一天到北京，然後另搭航班。

北京是大陸北方少數有兩岸直航航班的城市，另兩地為青島及鄭州。因此，華北台商往返兩岸，大多以北京首都機場為門戶。中央社報道，華北部分台商本周起陸續湧向北京，搭機回台投票。有台商觀察，今年大陸台商回台投票屬「慢熱型」，起先並不踴躍，不少人本周才決定回台，尤其集中在1月10日以後，班機載客率介於9成至滿座之間。一名北京台企中層主管表示，他原本對回台投票意興闌珊，但因為在台家人不斷向他拉票，經過思考還是回台投票，順便處理一些事務。

長住北京的吳姓台商接受台灣媒體ETtoday訪問時則指出，這次北京台商回台真的十分踴躍，大家都是「快閃投票」，下周一返京。

對候選人無好感 「不想費錢」

不過，仍有部分台商、眷屬及台生不加入回台投票行列。有人因為有事在身無法回台；有人則直言，這次選舉對各政黨、各正副總統及立委候選人均無好感，即使有地方台協提供廉價機票，也「不想浪費錢」回台投票。一名在北京陸企工作的台籍員工和其台籍女友都不投票，他表示認識的台籍友人中，回台投票者僅一半。

有台灣媒體報道，一周內或有20萬名台商回台投票，不過《自由時報》引述數據指，1月7到12日從大陸各地機場入境的旅客僅約5萬人，扣除未滿20歲無投票權的學生、孩童等，實際回台可以投票的台商、台幹、台眷約3萬人；另外，本周估計有一萬人經小三通入境。

明報記者

（台灣選舉）

相關字詞﹕台灣選舉 台灣大選

上 / 下一篇新聞