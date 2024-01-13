京機場現回台人潮 台商冀見證歷史 周內航班載客率逾九成 台協推優惠機票

昨凌晨5時後，北京首都機場陸續出現一批批台灣人，大家攜帶行李抵達機場辦理登機，櫃檯前大排長龍，有人排了快半小時，且首兩個班次均告滿座，接近農曆新年回台熱潮。

現在北京工作的台灣人金蜀卿對本報表示，本來沒打算回台投票，看到在野黨聲勢很大，最後決定買票回來。此外，還有一個誘因是機票價格僅及以往三分之一，這次購買回台機票，也得到了台商協會的幫助。中央社指大陸各地台協推出回台「投票+過年」的兩組優惠套票，與以往台灣總統大選年份的模式相同，吸引台商回台投票。

多為慢熱型 「閃投」下周返京

金蜀卿還說，投票時間趕上周末放假容易安排，是很多人願意回來的因素之一，她當天所乘航班幾乎客滿，碰見許多相熟的台商也回台投票。金蜀卿形容，近幾天在陸台胞回台投票意願較往年踴躍。有些城市沒有直航，他們還要提前一天到北京，然後另搭航班。

北京是大陸北方少數有兩岸直航航班的城市，另兩地為青島及鄭州。因此，華北台商往返兩岸，大多以北京首都機場為門戶。中央社報道，華北部分台商本周起陸續湧向北京，搭機回台投票。有台商觀察，今年大陸台商回台投票屬「慢熱型」，起先並不踴躍，不少人本周才決定回台，尤其集中在1月10日以後，班機載客率介於9成至滿座之間。一名北京台企中層主管表示，他原本對回台投票意興闌珊，但因為在台家人不斷向他拉票，經過思考還是回台投票，順便處理一些事務。

長住北京的吳姓台商接受台灣媒體ETtoday訪問時則指出，這次北京台商回台真的十分踴躍，大家都是「快閃投票」，下周一返京。

對候選人無好感 「不想費錢」

不過，仍有部分台商、眷屬及台生不加入回台投票行列。有人因為有事在身無法回台；有人則直言，這次選舉對各政黨、各正副總統及立委候選人均無好感，即使有地方台協提供廉價機票，也「不想浪費錢」回台投票。一名在北京陸企工作的台籍員工和其台籍女友都不投票，他表示認識的台籍友人中，回台投票者僅一半。

有台灣媒體報道，一周內或有20萬名台商回台投票，不過《自由時報》引述數據指，1月7到12日從大陸各地機場入境的旅客僅約5萬人，扣除未滿20歲無投票權的學生、孩童等，實際回台可以投票的台商、台幹、台眷約3萬人；另外，本周估計有一萬人經小三通入境。

明報記者

（台灣選舉）