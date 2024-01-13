北京聞風：台選考驗中美「止跌企穩」關係 ／文：鍾鳴九

本周二（9日），中國外交部長王毅在2023年國際形勢與中國外交研討會上發表演講，「經過艱苦努力，（中美）雙方重構溝通與對話，雙邊關係實現止跌企穩」。隨後，中美國防部工作會晤、中聯部部長劉建超訪美、中美商務部長通話等相關信息陸續公開。

國防商務會晤 無法繞開台議題

分析人士稱，中美近期互動頻密，是在落實元首會晤的重要共識，當然也與台海局勢有關。台灣問題歷來是中美關係中最重要最敏感的問題。王毅的演講中雖未提台灣，卻表示「國際社會的一個中國格局更加鞏固，14億中華兒女推進國家統一的決心堅如磐石。任何人、任何勢力都不要妄想挑戰中國人民的鋼鐵意志，都不要試圖損害中國的核心利益」。在重啟的中美國防部工作會晤、劉建超與美國官員的會晤及智庫交流中，台灣問題都被重點提及。考慮到台灣在晶片領域的重要地位，中美商務部長在討論相關話題時自然也無法繞開台灣。

在台灣選舉前，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅稱大陸意圖干擾台灣選舉，而美國國務院卻批准新一批價值3億美元的對台軍售，美眾議院議長約翰遜還會見台民進黨當局「駐美代表」俞大㵢。

上海台灣研究會研究員周忠菲表示，美國介入台灣地區政治選舉是公認的事實，台候選人選前去美國「點卯」就是實證。當前，美國採取一種比較間接的、沒有直接挑釁中國大陸的手段介入台灣地區選舉，是因為「止跌回穩」符合該國利益。

中國現代國際關係研究院美國所研究員程宏亮說，過去數年因台灣問題等眾所周知的原因，中美關係只有大落而難有大起。歷經交手，美國預定的目標未能實現，反而面臨對華關係徹底破局的戰略風險。周忠菲則稱，由於烏克蘭危機、巴以衝突繼續在歐洲、中東進行，美國陷入尷尬境地，既不想喪失其霸主地位，又無法顧及整個戰局。

因此，當前美國一手恢復中美關係，一手增加在中國南海、東海、台海的挑釁，包括動員日韓軍演、鼓動菲律賓在南海製造事端等。但美國又不希望與中國擦槍走火引發戰爭，影響其全球戰略部署。本周，在與中方官員的會晤中，美國防部副助理部長蔡斯、美國首席副國家安全顧問費納都強調維持台灣海峽和平穩定的重要性。可見，在維持台海和平穩定這一問題上，中美擁有一定共識，也有一定的默契，畢竟「止跌企穩」對雙方都有利。

文：鍾鳴九

（台灣選舉）