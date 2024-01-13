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布林肯晤中聯部長 強調台海和平重要

【明報專訊】美國國務卿布林肯在台灣大選投票前夕，於美東時間周五上午10時（香港時間昨晚11時）會晤到訪的中聯部部長劉建超，討論雙邊關係及國際局勢，並向中方強調保持台海和平穩定的重要性。與此同時，中國國防部昨表態稱，民進黨當局花錢買美國武器，無法阻擋祖國完全統一大勢，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂圖謀。

解放軍：台買美國武器無阻統一

59歲的「外交老將」劉建超，被外界視為中國新外長的熱門人選。根據布林肯的公開日程，他與劉建超舉行一小時會談，現場圖片顯示美國國務院亞太助卿康達、中國駐美大使謝鋒也有參與會議。

「美國之音」指出，這是對穩定美中之間緊張關係努力的考驗。美國一名熟知會議情况的消息人士表示，在台灣選舉之前，以及鑑於中國最近在南海的「挑釁行為」，直接向中國傳達信息至關重要。

中方官員近日多次要求美方慎重妥善處理涉台問題，停止向「台獨」發出任何錯誤信號，不得以任何形式介入台灣地區選舉。美方則持續告誡中國不要利用此次選舉作為製造不穩定的藉口。台灣13日大選後，布林肯和中國國務院總理李強下周將赴瑞士達沃斯，出席年度世界經濟論壇。

中國國防部發言人張曉剛昨就美國對台軍售表示，民進黨當局為一己私利，花台灣老百姓血汗錢買美國武器，無法阻擋祖國完全統一大勢，只會將台灣推向兵兇戰危的險境。張曉剛強調，解放軍時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。張也針對美菲南海聯合巡航表示，只會推高南海緊張局勢，破壞地區和平穩定。

（台灣選舉）

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