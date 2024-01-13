特寫：母憂子上戰場 延遲手術投票撐藍「不要戰爭」

母子2019年曾因港議題吵架 今存共識

住台北、首次參加造勢晚會的林女士高舉「不要戰爭」字牌，她擔心兩個正值入伍年齡的兒子會上戰場。「本來我今天要去做手術，堅持和醫生推到周日，因為我要投票！」林女士說，今次選舉微弱差距讓她覺得「必須得出來了」，兩個孩子也同意「要和平不要戰爭」。

剛滿20歲的小謝和Edward是台北在校大學生，作為晚會中少有的年輕面孔，這個年齡層更多是「柯粉」，他們卻不滿「阿北」市政太爛，「不能讓柯文哲小人得志」。

數名約20歲的年輕人皆稱「如果打仗就投降啊」，林女士的小兒子也如是說，稱兩岸軍力天差地別，不願自我犧牲作無謂抵抗。

藍營選前之夜的現場向來是一片青天白日滿地紅旗的海洋，也有各種軍公教漁農團體的會旗，鄉里的里旗，支持者一個個背景鮮明。警察出身的侯友宜更吸引一眾警界團體，「台北戰警」、「退警總會XX組」的旗幟隨處可見。退伍「Madam彭」特地從美國回來投票，和曾經的同袍「Madam羅」一起，提起侯友宜均滿臉自豪。

明報記者 劉曉宇

（台灣選舉）