選前夜出招拉票 台大選今揭盅 藍指侯賴鬥 綠亮夫人牌 白稱沒放棄

今天的大選投票時間為上午8時至下午4時，投票結束隨即封箱計票，一般晚上8時左右就有大致結果，預計官方10時揭曉總統副總統選舉結果。根據規定，本次選舉的所有集會造勢活動，須在昨晚10時結束。由於選舉造勢持續多個月，政見、口號已不新鮮，各黨在最後拉票機會的「選前之夜」紛使出絕招。

「離勝利最後一哩路」 柯籲年輕人投票

參加「凱道公民之夜」的柯文哲支持者，昨傍晚時分已擠滿總統府前凱達格蘭大道、景福門周邊，並綿延至仁愛路與信義路前。除了柯文哲父母、新竹市長高虹安等人，包含愛莉莎莎、館長陳之漢等網紅現身站台助講，支持者不斷高喊「棄藍綠保台灣」。主辦方晚上9時5分宣布現場30萬人出席，另有25萬人在網上參加。

柯文哲致辭時表示，離勝利剩最後一哩路，已經走到終結藍綠十字路口，「阿北沒有放棄，阿北還站在這裏」，他要拜託年輕人一定要去投票，投給義無反顧拚一次的未來一票。晚會高潮是柯文哲帶領眾人合唱主題曲「穩穩地走」，支持者打開手機電筒隨音樂搖擺，現場一片燈海。

賴：大陸偏好的人選就是其對手

賴清德昨晚先在大本營台南市出席造勢晚會，妻子吳玫如首度現身站台，為晚會掀起最高潮。這是賴清德從政30年來，吳玫如首次替丈夫站台，現場超過6萬人出席。賴清德之後再趕回故鄉新北市，與副總統候選人蕭美琴、總統蔡英文、行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌等民進黨要角，以及30萬支持者齊聚新北板橋第二運動場，出席「台灣美德站出來，迎向勝利選前之夜」晚會。

台灣總統蔡英文登場催票時，呼籲民眾支持「賴蕭配」，稱相信賴清德與蕭美琴會做得比她更好，期盼大家讓台灣為世界寫下今年民主的第一勝。賴清德壓軸致辭稱，大陸偏好的人選就是他的對手，如果台灣向大陸再度靠攏，台灣就將失去優勢，因此台灣必須要贏得這一仗。他知道很多人很緊張，但「擔心的話，就要去投票」，呼籲不能過度樂觀，民主力量沒過半，反而讓藍白過半。

馬英九郭台銘沒撐場 侯：沒依賴中國

國民黨也不遠處的新北板橋第一運動場外舉辦「贏回中華民國」選前之夜，現場人潮綿延數百米並溢到柵欄外，主辦方宣布有20萬人撐場。藍營大老也齊聚站台，不過外界關注的前總統馬英九、鴻海集團創辦人郭台銘沒有到場。

作為新北市長，侯友宜致辭時深深一鞠躬，表示懷着感恩心情回到新北市。侯說這次選舉是路線的選擇，警告賴清德就是戰爭風險的路線；他是和平路線，反台獨、反「一國兩制」，守護中華民國、憲法與台灣，「我沒有依賴中國，賴清德路線是閉關鎖國」。侯友宜強調藍白沒有合作成，但藍白人民要合作，「現在是一對一對決的時候，是我和賴清德的對決」。

明報記者 劉曉宇、朱安妮、沈燕媚 台灣直擊

（台灣選舉）

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