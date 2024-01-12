駐京周記：「老頭樂」不再樂

記者詢問華北地區某電動車經銷商，得知現在買「老頭樂」的除了長者，許多年輕人也成為消費人群，去年開始購車年輕人的比例逐漸增加。比起動輒十萬的汽車和繁瑣的上牌照手續，既可遮風擋雨、還有空調暖氣，電動單車的價格、汽車的享受，愈來愈時髦的外殼，都是年輕人選擇「老頭樂」的原因。

電動單車的價格 汽車的享受

2022年4月1日起施行的《機動車駕駛證申領和使用規定》已經規定，即便年齡在70周歲以上的人群，能夠通過記憶力、判斷力、反應力等能力測試的，也可以申請普通機動車的駕駛證。但每年需要提交的體檢報告，仍舊是橫在許多老年人選擇出行工具前的大山。

北京城區內，記者也經常見到各類「老頭樂」的身影，即便今年元旦起，北京已禁止違規電動三四輪車上路，卻也仍舊有人「頂風作案」。接送孩子上學、送老伴去醫院、買菜出行等一系列日常生活需求，「老頭樂」依舊是最具性價比的選擇。

尤其是在三線城市，對於「老頭樂」的管理還未成型，就連住宅小區地面上都劃有「老頭樂專用停車位」，還停滿了各式各樣的車型。

近5年事故83萬宗 1.8萬人死

智研諮詢發布的《2023-2029年中國電動三輪車行業市場運行格局及發展策略分析報告》顯示，2021-2022年，中國電動三輪車產量分別達1305萬輛和1404萬輛。北京市交管局數據也顯示，近5年，中國共發生低速電動車交通事故83萬宗，造成1.8萬人死亡、18.6萬人受傷，2022年北京市共發生違規電動三、四輪車交通事故131宗，死亡138人。

管理混亂、資質缺失、駕駛員未經培訓等一系列問題都擺在「老頭樂」面前，但中國人的出行需求矛盾也仍舊存在。年輕人需要價廉，老年人需要方便。即便「老頭樂」被禁，或許還會滋生出新的「老嫗樂」。規範出行秩序，出台管理細則，培訓駕駛人員，提升養老環境……措施或許只能治標，但也值得一試。

明報記者 王佩凡