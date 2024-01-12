國安部公布拘捕間諜現場畫面

【明報專訊】國安部在10日「警察節」發布形象宣傳片《我是誰》，片中曝光兩名間諜被捕畫面。其中一人為軍工科研院所網管的間諜，因竊取並向向境外間諜情報機關出賣數千份軍工涉密文件被判終身監禁，另一名間諜出賣航天領域最新研究進展資料被判監7年。
據「國安宣工作室」公眾號消息，間諜陳偉出生於1985年，曾是某軍工科研院所下屬公司網絡管理員。該科研院所屬於核心涉密單位。陳偉2011年在公司門口遇到自稱是技術專家的外國人彼得，向他求購技術資料。陳此後利用接觸涉密文件的工作便利，竊取大量涉密文件給彼得。
曾提終止合作 遭要挾續竊密
隨着竊取文件愈來愈多，涉密級別愈來愈高，陳偉心生恐懼，提出終止合作，遭彼得以之前泄密資料要挾。陳偉無奈繼續竊取大量機密，直至2014年辭職。
北京國安局次年將其拘捕，2019年被北京市第二中院以間諜罪判處終身監禁。調查證實，陳偉共竊取並出賣該科研院所文件共5500多份，其中機密級146份、秘密級1753份。
另一名間諜趙學軍是某科研院所的科研人員，屬重要涉密人員。趙2009年赴西方留學，剛到國外即成為間諜機關目標，他和家屬受到熱情招待，於是按對方需求提供航天領域專業知識，以諮詢費名義收取報酬。
在回國前，該機構提出以每月1000到1800美元(約7800至14000港元)要趙為其服務。回國後，趙利用在科研院所工作便利，大量搜集中國航天領域核心情報提供給對方，收取數十萬元人民幣經費。趙學軍2019年6月被捕，2022年8月因犯間諜罪被判監禁7年。