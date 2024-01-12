國安部公布拘捕間諜現場畫面

據「國安宣工作室」公眾號消息，間諜陳偉出生於1985年，曾是某軍工科研院所下屬公司網絡管理員。該科研院所屬於核心涉密單位。陳偉2011年在公司門口遇到自稱是技術專家的外國人彼得，向他求購技術資料。陳此後利用接觸涉密文件的工作便利，竊取大量涉密文件給彼得。

曾提終止合作 遭要挾續竊密

隨着竊取文件愈來愈多，涉密級別愈來愈高，陳偉心生恐懼，提出終止合作，遭彼得以之前泄密資料要挾。陳偉無奈繼續竊取大量機密，直至2014年辭職。

北京國安局次年將其拘捕，2019年被北京市第二中院以間諜罪判處終身監禁。調查證實，陳偉共竊取並出賣該科研院所文件共5500多份，其中機密級146份、秘密級1753份。

另一名間諜趙學軍是某科研院所的科研人員，屬重要涉密人員。趙2009年赴西方留學，剛到國外即成為間諜機關目標，他和家屬受到熱情招待，於是按對方需求提供航天領域專業知識，以諮詢費名義收取報酬。

在回國前，該機構提出以每月1000到1800美元(約7800至14000港元)要趙為其服務。回國後，趙利用在科研院所工作便利，大量搜集中國航天領域核心情報提供給對方，收取數十萬元人民幣經費。趙學軍2019年6月被捕，2022年8月因犯間諜罪被判監禁7年。