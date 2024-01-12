學者：倘綠營續執政 料ECFA逐個停 稱台會用晶片業盈餘補貼農漁 提早分散市場

大陸在台灣選前4天預告研擬擴大中止ECFA農漁、機械、汽車零配件、紡織關稅減讓，高雄國立中山大學政治經濟學系教授李明軒接受本報訪問時表示，如果是民進黨勝選，這些「一定都會一個個砍掉」；如果是國民黨，那就還有談判空間。

李明軒指台灣農產品受到影響最大，「之前停釋迦（番荔枝）、鳳梨（菠蘿），農民們就得趕快找現在種的東西往哪裏賣；石斑魚停了，全台灣要吃石斑魚。」台灣經濟向好，政府得以用優勢產業稅收進行資源再分配，補助受傷害產業。和大陸斷掉的部分，政府鼓勵大家往新南向去，「連學術也是一樣，只要肯收那裏的學生，去跟那裏的學校交流，都有很多補助。」就像大陸前推「一帶一路」合作，只要願意做相關研究、去項目下設廠投資，都可以分到一杯羹。

「脫鈎痛 再生後兩邊徹底沒關係」

她總結，最後其實是在比政策，比耐性、比誰錢多。「我們（台灣）這邊新南向政策錢很多的時候，政府就很好號召，等到市場覺得你真的是在跟潮流對幹，政府錢也不夠了，那就是一場拉鋸。」這背後離不開人工智能、電子產業發展，「台灣在目前這波晶片戰爭裏是有位置的」。李明軒說，台灣的晶片發展至少比大陸早了10年，搶佔先機造就了優勢。

她亦觀察到，中美科技戰下，產業鏈斷掉，台企開始外移出大陸，一些台企抵不過強脫鈎死掉，也有重生的，轉移到越南、印度重整產業鏈。「所以也有這種看法：強行脫鈎很痛，也會有反作用力。再生之後，兩邊就徹底沒關係了。」

疫後全球經濟差 短期難擴外貿

台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥也對中通社表示，預期在經濟發展上，如果賴清德繼續延續「蔡英文路線」，意味着台灣跟大陸之間經濟貿易的比例會保持下滑。雖然民進黨當局試圖擴展其他外貿的空間，但疫情過後，全球經濟復蘇的狀態並不理想，台灣經濟要在短時間內想要有出色的表現，看起來並不太容易。

台經濟部：對陸出口已顯著降

針對大陸擬再取消ECFA關稅減讓，台灣經濟部昨稱當局已備妥輔導計劃與經費，協助業者分散市場、強化競爭力，且紡織業、汽車零組件等業者已提早分散市場，對大陸的出口佔全球出口比例顯著下降。台灣海基會副秘書長蔡孟君昨呼籲大陸應該停止各式干預與脅迫，指摘大陸卻一再地片面作為，損人不利己，也進一步地傷害兩岸經貿正常往來。

明報記者 劉曉宇

（台灣選舉）