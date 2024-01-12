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採訪手記：選舉的冷與熱

【明報專訊】2024年台灣大選全球關注，據官方發布數字，今年有逾300名外媒記者報名採訪，還有許多外國觀選團來參訪。台灣一名知名選舉研究專家表示，最近光是採訪邀請就接到了近50份，一天接受三四個採訪已是日常，稱「這是歷來最多的一次」。

雖然本次大選的國際熱度高，在不同候選人的造勢大會、掃街現場亦可聽到熱情的口號，但在台北，若非身處造勢現場，或宣傳嗌咪車剛巧經過，可能不太感受到這份熱烈氣氛。街頭四處也沒有貼滿選舉廣告，這也和去年底香港舉行的區選很不一樣。

逾300名外媒採訪 台北禁街頭廣告

原因之一，是台北市去年底修正了相關的競選廣告管理條例，希望不要因為選舉影響市容，也避免設置競選廣告牌成為惡性競爭。這條被稱為「史上最嚴限制競選廣告修法」規定，競選廣告只能限於選舉公布欄、政黨辦公處、參選人競選辦事處及車輛，不得再租借廣告牌、民宅掛置。

另一方面，傳媒雖然聚焦兩岸關係，但這也不是民眾最關心的議題，他們更關心民生和經濟議題，例如年輕人工資不漲，買不起房；長者關注養護問題等等。一名還未確定投票意向的新北司機向記者表示，雖然過去幾年台灣的GDP數字看起來漂亮，「但只是電子產業帶起來的」，實際上並不惠及普通年輕人，很多年輕人還困在「33K工資裏」。

明報記者 沈燕媚

（台灣選舉倒數1日）

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