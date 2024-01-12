侯稱任內不談統一 賴喊命運在自己手上

侯友宜及副手趙少康昨舉辦國際記者會。外媒詢問，如果賴清德獲勝，戰爭風險有多大；侯友宜表示，賴清德「就是個務實的台獨工作者」，他若當選，兩岸風險「比任何人都高太多」。侯友宜重申，他的任內不會觸及統一，他走的是「台灣最有利的中間路線」。

侯自稱非傳統國民黨 意見有別馬英九

侯友宜表示，他和趙少康都不是傳統典型的國民黨，且現階段兩岸關係跟馬政府時代不同，而前總統馬英九的很多主張及部分意見，也跟他不一樣。對於大陸主張「一國兩制」，趙少康則表示香港的「一國兩制」是失敗的，台灣絕對不接受「一國兩制」。

另邊廂，賴清德競選辦公室舉行「藍白架空台灣」記者會，民進黨競選總部發言人戴瑋姍表示，「統一趙（少康）」滿腦子在想統戰、「傀儡侯（友宜）」則是配合統戰，而「投降柯（文哲）」連保衛台灣意識都沒有，連自己都承認只想要「混過去」。

民進黨昨在總統府前舉行造勢晚會，號稱逾20萬人出席，晚會還超時7分鐘。出席晚會的台灣總統蔡英文鞠躬感謝人民給了8年機會，並罕有地拉起賴清德的手，呼籲曾支持她的民眾「2024年，請再相信蔡英文一次」支持賴清德。

賴清德壓軸演講提出「4個保證」，包括「保衛國家生存，守護人民生命」、「民主治理」、「推動國家希望工程」、「堅持理想、永不放棄」。他說，和平靠實力，不是靠侵略者善意，他會持續強化防務、經濟，繼續和民主陣營合作，發揮威懾力量，不卑不亢維持現狀。

（台灣選舉倒數1日）