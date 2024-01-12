賴清德凱道造勢破20萬人 蔡英文指八年間「台北股市翻倍」

昨日，由於前總統馬英九有關「就兩岸關係而言，必須相信習近平」的言論引起熱議，「馬英九」成為了台上多名發言人頻頻提到的名字。蔡英文在講話中重提2014年退回服貿等事；四年前「香港元素」讓蔡英文高票當選，昨晚她提到「台北股市已翻倍，並已經超過香港恒生指數」。

移居得州者回台投票 有人持「光時」標語

今年的選舉也不像四年前，昨在現場只是偶見有香港支持者的「光時」標語，但多了不少國際觀選團體。在造勢大會的最前區，有日本、美國得州、泰國等各地挺賴「後援會」旗幟。其中特地從休斯頓飛回來的潘女士和丈夫一同來到現場，她表示雖然定居海外多年，但感到這次選舉相當緊迫，要回來投票支持自由民主的價值觀和政黨，「我們統計到從休斯頓回台投票也有70多人」。

一直支持民進黨的林女士說，「戰爭與和平」只是另一陣營的選舉策略，不認為大陸會攻打台灣，「戰爭是藍白上台才要擔憂的事情」。有民眾稱，雖然覺得「肯定會有（戰爭）這一天」，但投票是「要認同台灣是一個自由民主的國家」。明報記者 沈燕媚

（台灣選舉倒數1日）