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中美高層頻會 强調台海穩定

【明報專訊】中美自去年底兩國元首三藩市會晤後，高層互動漸頻密，議題常涉「台灣」。美國首席副國家安全顧問喬恩·費納（Jon Finer）周三（10日）在華盛頓會晤了中共中央對外聯絡部部長劉建超。白宮聲明指，費納強調台海與南海和平穩定的重要性，兩人重申支持美中之間的持續高層外交與互動。

據美國之音報道，白宮的聲明說，劉建超與費納這次會晤「是維持溝通渠道暢通，並負責任地管理競爭的持續努力的一部分」。在去年11月三藩市「習拜會」基礎之上，「雙方進行了坦率和建設性的討論」，包括討論了持續落實峰會的關鍵結果，包括恢復兩軍溝通以及合作打擊非法藥物生產和販運。

同時，美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）周三也與中國公安部長王小洪舉行視像會晤，雙方討論了打擊毒品芬太尼及加強資訊共享等議題，亦表達在短期內開設工作小組的意願。

此外，商務部部長王文濤昨與美國商務部長雷蒙多通話，重點就美國限制第三方對華出口光刻機、成熟制程晶片供應鏈調查、制裁打壓中國企業等表達嚴正關切。本周稍早，也舉行了2024年度的中美防務政策協調會談。《華爾街日報》指出，北京在台灣大選前不但積極展開與美國的外交活動，更多次傳遞「三藩市願景」的訊息，暗中告誡美國不要破壞當前的局勢。

（台灣選舉倒數1日）

相關字詞﹕王小洪 劉建超 互動 中美關係

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