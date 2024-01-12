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選後拜登派團訪台 京警告勿介選 美稱有先例無礙中美關係 前官員：或致反效果

【明報專訊】台灣大選明日投票，除了北京持續發聲，美日等國的態度亦備受關注。美國政府資深官員周三（10日）表示，美國沒有偏好哪位候選人，無論哪位當選，都不會改變美國的對台政策，雙邊堅定的非官方關係也將持續。該官員透露，拜登政府將派出一個高級代表團，在台灣選後訪台。中國外交部昨就此警告，美方應慎重妥善處理涉台問題，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，不得以任何形式介入台灣選舉。綜合報道

2024台灣總統及立委選舉明天投開票，今晚將迎來最重要的「選前之夜」各陣營造勢晚會。

非官方訪問 英媒指前副國務卿帶隊

美國之音報道，一名拜登政府資深官員在10日傍晚的背景簡報會上透露，拜登政府將派出一個高級代表團，在台灣選後訪台。資深官員不願透露代表團人選，不過據英國《金融時報》稱，拜登將任命民主黨籍的前副國務卿斯坦伯格（James Steinberg）與共和黨籍的前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）率領這個跨黨派的代表團。

《金融時報》引述一名美國前任官員認為，值此敏感時刻，美國首要目標應是鼓勵兩岸展現克制；派遣高階代表團赴台像是「給台北一個熊抱（bear hug）」，同時給北京一個過度反應的藉口。另一名知情人士亦認為相關舉措會給華府造成政策難題，而台灣政治人物可能會為了特定目的，以他們的方式詮釋這個美國代表團的訪台行，恐會加劇台海緊張局勢。

逾1/3美參議員決議 不論選情力挺台灣

前述美國資深官員解釋，這個非官方代表團目的與過去代表團一樣，就是向台灣的總統當選人，還有其他候選人清晰表達美國的立場；而這種面對面的直接溝通，正是美國一直以來能夠有效接觸，並促成台海和平穩定的關鍵。該官員解釋，美國政府在過去20年間都有派遣由前高級官員組成的非官方代表團前往台灣，有先例在前，因此不是「中國進行局勢升溫」的藉口。無論誰人當選，美國都會堅守對台灣人民的安全、經濟、貿易等各層面的承諾。

與此同時，超過1/3美國參議員與至少35位眾議員於10日支持一項決議，承諾不論結果如何，都將致力維持與台灣在外交、資訊、軍事、經濟與文化領域的伙伴關係，力挺美國進行有效嚇阻，支持台灣自衛與人民自由。

外交部指台灣屬內政 是中美第一條紅線

中國外交部昨對美方將遣團赴台作出回應，新華社報道，發言人毛寧指台灣問題是中國內政，台灣地區選舉是中國的地方事務，不容任何外部干涉；美方不得以任何形式介入台灣地區選舉，避免給中美關係和台海和平穩定造成嚴重損害。

毛寧說，中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，「美方公然對台灣地區選舉說三道四，中方表示強烈不滿和堅決反對。」毛寧強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可踰越的紅線。中方敦促美方以實際行動兌現美國領導人所作的承諾，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

明報記者 劉曉宇 朱安妮 沈燕媚 台灣直擊

（台灣選舉倒數1日）

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