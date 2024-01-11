科興新冠疫苗已停產 官方確認消息

上微博熱搜榜首 網民憶疫時

「科興新冠疫苗已停產」話題昨一度衝上微博熱搜榜首，網民熱烈討論疫情當年情景，還有不少人提起科興副作用。綜合《湖北日報》旗下「極目新聞」等內媒報道，發布前述文件的是科興控股生物技術有限公司旗下子公司。科興疫苗「克爾來福」（CoronaVac）疫苗自2020年推出，除了在內地，香港也提供該疫苗注射，並出口至多個國家和地區。目前，在港仍能在公立及私家醫院預約接種科興疫苗。

內地要打須看庫存 港仍可預約

新冠疫情爆發後，內地有5款國產疫苗獲批使用。包括國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、北京科興中維公司生產的3款滅活疫苗；二是腺病毒載體疫苗，為天津康希諾公司生產的5型腺病毒載體疫苗；三是重組蛋白疫苗，為重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞）。其中，科興與國藥新冠疫苗使用最為廣泛。

科興疫苗剛推出時，一度引發是否有效及安全等質疑。2021年6月，世界衛生組織批准將科興研製的「克爾來福」列入緊急使用清單，確認該疫苗符合安全、有效和生產領域的國際標準。此前，上海上藥的康希諾曾傳出暫停生產新冠疫苗，原因是需求量減少。目前，內地仍有多款針對新冠病毒最新毒株的疫苗可注射。