科興新冠疫苗已停產 官方確認消息

【明報專訊】一份名為「停發新冠項目績效工資方案」的文件昨（10日）在網絡傳播，落款為「北京科興中維生物技術公司」，其中提到公司新冠疫苗已全部停產且公司目前也無新冠疫苗產品銷售。科興控股生物技術有限公司產品諮詢熱線的工作人員確認，科興的新冠疫苗確已停產，如果還需注射該產品，要詢問當地疾控中心是否有庫存。
上微博熱搜榜首 網民憶疫時
「科興新冠疫苗已停產」話題昨一度衝上微博熱搜榜首，網民熱烈討論疫情當年情景，還有不少人提起科興副作用。綜合《湖北日報》旗下「極目新聞」等內媒報道，發布前述文件的是科興控股生物技術有限公司旗下子公司。科興疫苗「克爾來福」（CoronaVac）疫苗自2020年推出，除了在內地，香港也提供該疫苗注射，並出口至多個國家和地區。目前，在港仍能在公立及私家醫院預約接種科興疫苗。
內地要打須看庫存 港仍可預約
新冠疫情爆發後，內地有5款國產疫苗獲批使用。包括國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、北京科興中維公司生產的3款滅活疫苗；二是腺病毒載體疫苗，為天津康希諾公司生產的5型腺病毒載體疫苗；三是重組蛋白疫苗，為重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞）。其中，科興與國藥新冠疫苗使用最為廣泛。
科興疫苗剛推出時，一度引發是否有效及安全等質疑。2021年6月，世界衛生組織批准將科興研製的「克爾來福」列入緊急使用清單，確認該疫苗符合安全、有效和生產領域的國際標準。此前，上海上藥的康希諾曾傳出暫停生產新冠疫苗，原因是需求量減少。目前，內地仍有多款針對新冠病毒最新毒株的疫苗可注射。