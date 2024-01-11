中紀委：剷土壤條件 深化反腐敗鬥爭 嚴懲政商勾連重中之重 集中整治跨境腐敗

新華社報道，出席這次全會的有中央紀委委員132人，列席238人。國家主席習近平出席全會並發表講話，李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等黨和國家領導人出席會議。

公報指出，全會深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中全會精神，回顧2023年紀檢監察工作，部署2024年任務，審議通過了中紀委書記李希代表中央紀委常委會所作的工作報告。

突出兩個維護深化政治監督

全會指出，2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。為做好今年紀檢監察工作，全會從八個方面部署了重點工作。其中包括：突出凝心鑄魂深化拓展主題教育成果；突出「兩個維護」深化政治監督；突出常態長效深化落實中央八項規定精神； 突出嚴的基調深化黨的紀律建設；突出政治定位深化巡視巡察；突出規範化、法治化、正規化深化紀檢監察體制改革和制度建設等。

完善重點行賄人聯合懲戒

公報在「突出剷除土壤條件深化反腐敗鬥爭」中指出，將把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，深化整治金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標等領域腐敗問題，堅決懲治群眾身邊腐敗，集中整治跨境腐敗問題（包括反腐敗國際追逃追贓工作等）。強化以案促改、以案促治，推動重點領域體制機制改革。強化受賄行賄一起查，完善對重點行賄人的聯合懲戒機制。強化完善反腐敗工具箱，繼續加大審計等移送問題線索查處力度，持續推進反腐敗國家立法。

此外，突出發揚徹底自我革命精神深化紀檢監察機關自身建設。中央紀委常委會帶頭加強自身建設，帶動全系統做自我革命的表率、遵規守紀的標桿。在廉潔上勇於自我革命，常態化檢視幹部隊伍存在的突出問題，刀刃向內清除害群之馬，堅決防治「燈下黑」。在嚴管上「勇於自我革命」，做細做實對幹部的經常性監督，完善監察官職業保障配套制度，激勵幹部安心履職、擔當作為。

清除害群之馬 激勵安心履職

昨日，中共全國人大常委會黨組、國務院黨組及中共全國政協黨組理論學習中心組均舉行會議及集體學習，學習習近平在這次中紀委全會上的講話和全會精神。人大常委會黨組表示將結合人大黨建和工作實際，研究貫徹落實措施；國務院黨組則部署進一步推進政府黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。