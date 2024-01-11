解放軍指台問題絕不妥協 美強調開放溝通

第17次中美國防部工作會晤1月8至9日在華盛頓舉行，由中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超少將與美國國防部負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）主持。中國國防部網站消息，中方在會晤中強調，在台灣問題上絕不會絲毫妥協退讓，要求美方恪守一個中國原則，將有關承諾落到實處，停止武裝台灣，反對「台獨」。

美國之音引述五角大樓聲明說，雙方討論了兩國的防務關係，蔡斯強調保持溝通渠道開放的重要，以防競爭偏離為衝突。聲明稱美國仍致力於長期一中政策，明確海峽兩岸和平穩定的重要。

駐美大使館網站報道，駐美大使謝鋒周二在紀念中美建交45周年研討會上表示，「台灣問題」是中美關係中最重要、最敏感問題；沒有人比中方更珍視台海和平穩定，但「台獨」與台海和平水火不容，對於那些數典忘祖、不承認自己是中國人的「台獨」分子，中國政府沒有妥協餘地。

眾議長同日晤台駐美代表 「與台站在一起」

美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）同日在議長辦公室與新上任台灣駐美代表俞大㵢閉門會面。約翰遜會前表明，美台關係非常重要，美國國會與台灣人民肩並肩站在一起，美國要協防台灣，遏阻大陸的軍事挑釁。

（綜合報道）

（台灣選舉 倒數2日）