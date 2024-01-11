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採訪手記：藍綠白選戰氣氛濃 文宣助選湧現街頭

【明報專訊】一個多月後再到台灣，選舉氛圍明顯濃烈起來。距投票僅有3天，即使在南部高雄，昨天也能一日飽覽藍綠白三陣營的助選活動。當天國民黨總統候選人侯友宜、民進黨副總統候選人蕭美琴均在高雄展開「車掃」，侯更拜廟及赴街市拉票，全力衝刺南部選票。

站在高雄中央公園的十字路口，眼前是這番景象：馬路對面高樓牆面貼着「侯康」巨幅海報，身旁民眾黨青年義工背着「柯P」頭像氣球，用大聲公喊話過往車輛：「拜託大家，給1號柯文哲一個機會，拜託拜託！」綠燈一過，兩台掛着民進黨立委候選人旗幟的「綿羊仔」並肩駛來，對記者露出燦爛一笑。

一個十字路口見盡三黨造勢情景

再往林森一路走幾步，赴新遷址的民眾黨高雄黨部兼競總參觀，屋內擺滿選舉物料。「這幾天大家太忙了，沒空整理」，秘書吳小姐抱歉地說。她說黨部搬來這裏，是因為屬高雄年輕人聚集區，和柯吸引的選民性質「不謀而合」。連咖啡店老闆都說，他讀小五的兒子雖沒票投，同學間也做民調：14個投柯，12個投賴，兩個棄權、兩個選侯。

作為本地人，吳小姐認為民眾黨在此有不少「隱性支持者」，礙於南部整體偏綠和激進氛圍，大家為身邊人關係和諧選擇不表態。「我覺得接下來兩三天其實有一個關鍵，到底誰能拿到『搖擺州』，就是中間選民的票，就會是這次2024總統選舉的大贏家。」

明報記者 劉曉宇

（台灣選舉 倒數2日）

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