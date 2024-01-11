特寫：柯粉：上屆兩爛含淚選 今動員家人投白

「台灣的選擇，柯文哲！」「基隆的選擇，柯文哲！」和傳統造勢大會不同，這裏聽不到「凍蒜」，口號叫喊次數也並不多，有的多是因柯直言引發的笑聲。「民進黨台下一片綠，國民黨一片紅藍，我這裏就是Tiffany blue」，又是一陣笑聲。

柯強調這一次選舉是「新政治對決舊勢力」，他問：「我們到底選擇理性務實科學，還是政治意識形態掛帥？」結尾又以他的競選歌曲「穩穩地走」作結，台下支持者打開手機燈大合唱，不過他本人則似乎沒有開口唱。

現場柯直言引笑聲頻 支持者稱「清廉務實」

現場不少支持者還自製牌子支持柯P。本地居民林小姐在牌子寫下了「清廉」二字，「因為其他兩黨在選舉上大撒幣，每年都只是在空喊口號，但柯文哲是有在做實事」，林小姐稱，她上屆只能在兩爛中「含淚」投綠，這次一定要支持柯，並成功對家母「發起攻勢」，讓她改投柯文哲。

晚上7時已來捧場的郭氏姊妹也表示大半年前開始看柯文哲的影片，對其形象清廉、務實解決問題有感，因此由藍轉白，「並且也會去說服家人投阿北」。

明報記者 沈燕媚

（台灣選舉 倒數2日）