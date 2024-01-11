最後衝刺 柯文哲：藍綠鬥獨統皆不可能 賴：倘陸介選成功毁台民主 侯重申反一國兩制

民眾黨「民眾開講」集會選前最終站，昨晚在基隆市國門廣場舉行。柯文哲現身時受到現場支持者熱烈歡迎（見另稿），他致辭時表示「執政不難，找回良心而已」，當執政者若對民眾的痛苦無所謂，那就沒有資格再當政治人物，「若把民進黨拉下台，換國民黨上台，台灣社會就會改變嗎？大概還是不變」。

九成台人撐維持現狀 稱兩岸問題尋底線平衡

柯文哲當天在基隆廟口夜市拜票時，被問及兩岸問題。他表示，過去30年來，藍綠兩黨花太多時間討論意識形態問題，比如現階段兩岸不可能統一，也不可能獨立，尤其目前九成民眾贊成維持現狀，「為什麼要浪費那麼多時間討論無法解決的問題」。強調兩岸不要碰觸到彼此的底線，在這底線下找到一個平衡點。

在彰化出席「台灣美德站出來」晚會的賴清德則表示，「如果中國介入選舉成功，讓中國指示的人當選，台灣民主精神會被破壞」。他強調倘勝選，不會帶台灣走回頭路，將團結人民，強化防務與經濟，與民主陣營站在一起；如果能維持對等尊嚴，他仍願意與大陸交流與合作，促進兩岸人民的福祉。

選情緊張之際，前總統馬英九接受外媒專訪時稱兩岸關係必須相信中共總書記習近平（見另稿），昨在高雄拉票的侯友宜澄清馬英九的想法跟他有些不同。侯友宜說，他在兩岸關係上，一定堅守台灣的民主、自由制度，反對「一國兩制」，更重要是要保有台灣人民的生活方式，不會因為中國單方面有任何想法，就有不切實際的想法。

侯籲民進黨政府 24小時內交代烏龍警報

對於國防部前日因應大陸火箭衛星飛越台灣上空而發警報，侯友宜呼籲民進黨政府24小時內公布真相，讓人民了解是誰下令這次要發布信息、為何以前從未發布這次卻發布。侯說希望民進黨政府不要再操作「芒果乾」（亡國感）騙選票。

京：蔡英文路線 致兩岸緊張根源

大陸國台辦發言人陳斌華昨針對賴清德要接棒「蔡英文路線」強調，近8年兩岸由和平發展變成緊張對立的事實充分證明，所謂「蔡英文路線」就是「台獨」路線，是台灣兵凶戰危、社會撕裂對立、民眾利益受損的根源。賴稱延續該「路線」，就是要接着走謀「獨」挑釁的邪路、對立對抗的老路，讓台灣離和平繁榮愈來愈遠，離戰爭衰退愈來愈近。國台辦還稱，前日衛星發射是年度例行安排，無關台選。

明報記者 劉曉宇、朱安妮、沈燕媚 台灣直擊

（台灣選舉 倒數2日）

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