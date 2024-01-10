明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

京司法鑑定所破解 AirDrop匿名信息功能

【明報專訊】蘋果AirDrop功能可讓發送者在公眾場所，無需聯網而向附近公眾傳播信息。北京市司法局前天公布一宗案例，司法鑑定所近日破解相關傳輸原理和信息，鎖定在公共場所傳送不良資訊的發送者身分。

北京司法局公眾號「京司觀瀾」發布，有群眾此前報案，稱其iPhone在北京地鐵內接收到一段帶有不當言論的短片。經初步調查，警方發現嫌疑人利用AirDrop功能在公共場所傳播資訊。

由於AirDrop不需要聯網也可以投送，無法通過常規網絡監測手段進行監管。北京「網神洞鑑」司法鑑定所接受公安機關的委託，通過深度解析iPhone設備日誌，找出了與AirDrop相關的紀錄。經檢驗後，發現發送者的設備名、郵箱和手機號相關字段。不過手機號與郵箱相關字段是以哈希值（Hash）的形式記錄，且哈希值部分字段被隱藏。

彩虹表鎖定發送者手機號及郵箱

為破解該字段，技術團隊製作了詳盡的手機號與郵箱帳號「彩虹表」，能將密文轉換成原始文本，快速鎖定發送者的手機號與郵箱帳號。

報道稱，北京「網神洞鑑」司法鑑定所突破AirDrop匿名溯源的難題，從而提升案件偵破的效率和準確度，以及防止不當言論的傳播和潛在惡劣影響。公開資料顯示，該鑑定所於2021年6月獲得北京市司法局頒發的司法鑑定許可證。

上 / 下一篇新聞