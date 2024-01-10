京司法鑑定所破解 AirDrop匿名信息功能

北京司法局公眾號「京司觀瀾」發布，有群眾此前報案，稱其iPhone在北京地鐵內接收到一段帶有不當言論的短片。經初步調查，警方發現嫌疑人利用AirDrop功能在公共場所傳播資訊。

由於AirDrop不需要聯網也可以投送，無法通過常規網絡監測手段進行監管。北京「網神洞鑑」司法鑑定所接受公安機關的委託，通過深度解析iPhone設備日誌，找出了與AirDrop相關的紀錄。經檢驗後，發現發送者的設備名、郵箱和手機號相關字段。不過手機號與郵箱相關字段是以哈希值（Hash）的形式記錄，且哈希值部分字段被隱藏。

彩虹表鎖定發送者手機號及郵箱

為破解該字段，技術團隊製作了詳盡的手機號與郵箱帳號「彩虹表」，能將密文轉換成原始文本，快速鎖定發送者的手機號與郵箱帳號。

報道稱，北京「網神洞鑑」司法鑑定所突破AirDrop匿名溯源的難題，從而提升案件偵破的效率和準確度，以及防止不當言論的傳播和潛在惡劣影響。公開資料顯示，該鑑定所於2021年6月獲得北京市司法局頒發的司法鑑定許可證。