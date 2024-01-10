李鐵假波上位 賄300萬掌國足 足協前主席懺悔：中國足球全方位腐敗

據央視報道，這次足壇反腐展開於2022年2月國家男足兵敗越南後，監察機關選取李鐵作為突破口，數十名涉案人員涵蓋教練、球員、裁判、俱樂部高管、經紀人等。

專題片披露，2015年8月李鐵擔任河北華夏幸福俱樂部主教練時，該賽季只剩9場比賽，但李鐵靠收買對手，該俱樂部創造賽季最後8場連勝「奇蹟」，成功「衝超」。其中最後一場關鍵賽事花費1400萬元收買深圳宇恆俱樂部教練及球員，深圳隊球員黎斐收取600萬稱去「打點」，實際是獨吞。李鐵於2017年被聘為武漢卓爾俱樂部主教練時，同樣靠假球提前3輪「衝超」成功。

一場假波1400萬 帶兩球會衝超

為了當上國足主教練，李鐵一方面讓卓爾俱樂部向陳戌源行賄200萬元，他自掏腰包送時任足協秘書長劉奕100萬元。確認獲得國足主教練職位次日，李鐵與卓爾俱樂部簽約，以總額6000萬元的金額，將卓爾隊4名球員入選國家隊大名單。

陳戌源2019年8月當選為中國足協主席，當晚就有兩名地方足協負責人相繼敲開他房門，各送上30萬元「拜碼頭」；他任職足協主席幾年，累計收取各球會數千萬。同在鏡頭前懺悔的國家體育總局原副局長、中國足協原黨委書記杜兆才，也曾「靠體育吃體育」、「靠足球吃足球」，收受財物數千萬元。當上級針對腐敗線索要求調查，杜兆才只作了調研報告，沒有查出任何問題。

人民銀行范一飛案 以投資為名斂敗

此外，專題片介紹了金融領域和央企反腐的案件，包括人民銀行原副行長范一飛案，國家能源投資集團原副總經理李東案。

范一飛是中共二十大閉幕後落馬的首「虎」，他不收取真金白銀，而是提供一個「投資」項目，以及設定一個金融產品，然後由他弟弟范侃的公司進行「投資」，就能獲得十分豐富的利潤。