馬爾代夫總統訪閩 盼提升馬中關係

應國家主席習近平邀請，穆伊茲於8日至12日國事訪問中國。據馬爾代夫總統辦公室網站消息，昨日，穆伊茲出席在福州舉行的馬爾代夫投資論壇，與中國商界領袖探討加強兩國社會經濟關係的途徑。

論壇上，穆伊茲談到兩國間源遠流長的友好關係，稱雙邊關係可以追溯到古代海上絲綢之路；他同時指出，如今中國仍是馬爾代夫「最親密的盟友和發展伙伴」之一。他強調了兩國簽署的自貿協定，並將增加對華水產品出口視作其中一個關鍵優先事項。

穆伊茲強調了他對擴大中央機場和商業港口的願景，並強調馬爾代夫政府熱中於在「一帶一路」倡議框架下探索合作伙伴關係。

穆伊茲和夫人前天抵達廈門，當天參觀了廈門自貿片區。在參訪時，穆伊茲與中國交通建設集團多名代表舉行會談。穆伊茲在會談時強調，中國在馬爾代夫發展歷程中作為重要盟友和不可或缺的合作者的重要性。他表示，希望將雙邊關係提升至新高度，加強各領域的合作。

穆伊茲此番訪華被認為是「打破傳統」，成為首名打破上任後先訪中國並非先訪印度的馬爾代夫總統。