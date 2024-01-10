美學者籲華府重申不偏袒 促中國別干預選舉

「倘侯友宜勝 京視認可一中原則」

該智庫中國事務高級研究員傅瑞珍（Carla Freeman）認為，若賴清德勝選，北京會採取懲罰行動，包括加強對台灣軍事施壓或採取進一步措施削弱台灣經濟；倘侯友宜勝出，北京可能視為對一中原則的認可，採取包括取消對台灣貿易限制並打開兩岸對話大門等立即行動。另一名學者盧曉玫（Rosie Levine）則認為，3名總統候選人在兩岸關係的立場都有相似之處，都拒絕正式宣布獨立、拒絕中國的領土主張並尋求維持與美國關係。

美國國務院發言人周一對美國之音表示，反對外界「干涉或惡意影響」台灣大選，並敦促中國停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓。

正在美國訪問的中共中央對外聯絡部部長劉建超周一在紐約出席中美1.5軌對話框架下專題座談時表示，中美要共同「樹立正確認知，有效管控分歧」及「促進人文交流」；美方代表則表示，希望雙方「一點一點地消除」兩國關係中的障礙。

（台灣大選 倒數3日）