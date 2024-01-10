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陸火箭越上空 台誤發導彈手機警報 藍白批綠「恐嚇」操弄選舉 台國防部為錯譯致歉

【明報專訊】台灣2024大選進入倒數第3日，大陸昨日（9日）用火箭將衛星發射升空，台灣國防部兩度向全民手機推送中英文雙語「國家級警報」，提醒民眾注意防空，惟警報將「衛星（satellite）」英文譯成「missile（導彈）」，引發民眾恐慌；行政院長陳建仁在立法院接受質詢時收到手機警報，亦一度稱「接到簡訊中國發射飛彈」。台國防部事後致歉。藍營質疑民進黨製造恐慌、「芒果乾」，實為操弄選舉。

中文稱「衛星」 英譯「missile」

《聯合報》報道，台灣國防部昨下午3時4分發送「國家級警報」簡訊到民眾手機，內容稱大陸發射衛星已飛越台島南部上空，請民眾注意安全；若發現不明物體，通報警消人員處理。同時發布的英文版本「Air raid Alert : Missile flyover Taiwan airspace, be aware.」將「衛星」翻譯成「missile（導彈）」。

陳建仁立院受質詢 誤稱「中國射飛彈」

行政院長陳建仁當時正接受質詢，突然手機響起警報聲，他查看手機後第一時間說：「剛才接到簡訊，說中國發射飛彈。」並回應立委稱大陸對台威脅「確實時時都在」。數分鐘後，陳建仁更正表示有關簡訊是涉發射衛星警報。國民黨立委林為洲直指「這是在恐嚇台灣人，現在還介選，是奧步（爛招），讓人誤導當作是飛彈」。

事發時台灣總統蔡英文正在高雄助選致辭，現場民眾手機同時大響，她從高雄市長陳其邁的Apple Watch上看到警報內容後說，「這是衛星不是飛彈，免煩惱」，隨後繼續致辭，但警報再次響起，她笑說「總統在這邊，不要緊，發生什麼事情總統都跟你站一起」。

民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜都質疑，2022年大陸射東風導彈時政府沒有發警報，這次卻小題大作、徒增恐慌。侯友宜指政府用詐騙的方式，又來「詐」彈，讓人民驚恐。

「菱傳媒」指出，解放軍2022年8月4日因應時任美國眾議院議長佩洛西訪台，對台周邊發射導彈，其中還越過台灣上空，但國防部當時未發警報，此次讓人質疑是操作「芒果乾（亡國感）」介選。據報道，昨有家長看到「missile」後隨即想去學校接小孩回家，還有年輕母親立刻抱起嬰兒找防空洞。

媒體人黃揚明指出，去年至少3次大陸發射衛星經過台上空，當時都沒有發布「國家級警報」，大選前夕發警報的用意「不言可喻」。

台國防部：發警報不受政黨政治干擾

台國防部稱，根據美方預測，大陸衛星火箭路徑原非經過台灣，但台軍監偵發現火箭經郴州軌迹異常，可能造成地面風險，並經台南、台東上空，高度500公里以上，強調發警報不受政黨政治干擾。針對警報英譯內容將「衛星」翻譯成「missile」，國防部再次深感抱歉，強調會立刻修正。

央視報道，四川西昌衛星發射中心昨下午3時3分使用長征二號丙運載火箭，將愛因斯坦探針衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道。

綜合報道

（台灣大選 倒數3日）

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