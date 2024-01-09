明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

中央紀委三次全會開幕 習近平稱繼續打貪治吏

【明報專訊】中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議昨（8日）在北京開幕，國家主席習近平昨上午在會議發表講話。習近平強調，經過新時代十年堅持不懈的強力反腐，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並獲全面鞏固，但形勢依然嚴峻複雜。「我們對反腐敗鬥爭的新情况、新動向要有清醒認識，對腐敗問題產生的土壤和條件要有清醒認識，以永遠在路上的堅韌和執著，精準發力、持續發力，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。」

新華社報道，中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥出席會議，由中共中央政治局常委、中央紀律檢查委員會書記李希主持會議。

中共挑戰：跳出治亂興衰周期

習近平指出，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年。黨中央堅定不移地進行自我革命，著力推進政治監督具體化、精準化、常態化，整治形式主義、官僚主義突出問題；堅決清除黨員、幹部隊伍中的害群之馬，加強對黨員、幹部的管理監督，推動從嚴治黨，向縱深發展，落實黨的二十大決策部署，引領新征程開局起步。

習近平強調，中共作為世界上最大的馬克思主義執政黨，如何成功跳出治亂興衰歷史周期、確保黨永遠不變質不變色不變味，是擺在全黨面前的一個戰略性問題。他強調，新征程的反腐敗鬥爭，必須在剷除腐敗問題產生的土壤和條件上持續發力、縱深推進，加強黨對反腐敗鬥爭的統一領導，保持懲治腐敗的高壓態勢，深化改革斷絕腐敗蔓延，因此要進一步健全反腐敗法規的制度。

指反貪成績有目共睹 續懲行賄人

在講話中，習近平指出要加大懲治行賄行為的力度，嚴肅查處那些拉幹部下水、危害一方的行賄人，通報典型案例，以正視聽、以儆效尤。他稱，會大力追繳行賄所獲的不正當利益，持之以恒地淨化政治生態。

黨中央會堅持激濁和揚清並舉，列明政治紀律和政治規矩，整頓黨內政治生活，破「潛規則」，立「明規矩」，堅決防止搞「小圈子」、「拜碼頭」、「搭天線」，打擊各種政治騙子，防止商品交換原則被帶到黨內。

習近平也強調，紀檢監察機關是推進共產黨自我革命的重要力量，肩負特殊政治責任和光榮使命任務，必須做到絕對忠誠、可靠、純潔。

相關字詞﹕腐敗 鬥爭 反腐敗 中紀委

上 / 下一篇新聞