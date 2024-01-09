中央紀委三次全會開幕 習近平稱繼續打貪治吏

新華社報道，中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥出席會議，由中共中央政治局常委、中央紀律檢查委員會書記李希主持會議。

中共挑戰：跳出治亂興衰周期

習近平指出，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年。黨中央堅定不移地進行自我革命，著力推進政治監督具體化、精準化、常態化，整治形式主義、官僚主義突出問題；堅決清除黨員、幹部隊伍中的害群之馬，加強對黨員、幹部的管理監督，推動從嚴治黨，向縱深發展，落實黨的二十大決策部署，引領新征程開局起步。

習近平強調，中共作為世界上最大的馬克思主義執政黨，如何成功跳出治亂興衰歷史周期、確保黨永遠不變質不變色不變味，是擺在全黨面前的一個戰略性問題。他強調，新征程的反腐敗鬥爭，必須在剷除腐敗問題產生的土壤和條件上持續發力、縱深推進，加強黨對反腐敗鬥爭的統一領導，保持懲治腐敗的高壓態勢，深化改革斷絕腐敗蔓延，因此要進一步健全反腐敗法規的制度。

指反貪成績有目共睹 續懲行賄人

在講話中，習近平指出要加大懲治行賄行為的力度，嚴肅查處那些拉幹部下水、危害一方的行賄人，通報典型案例，以正視聽、以儆效尤。他稱，會大力追繳行賄所獲的不正當利益，持之以恒地淨化政治生態。

黨中央會堅持激濁和揚清並舉，列明政治紀律和政治規矩，整頓黨內政治生活，破「潛規則」，立「明規矩」，堅決防止搞「小圈子」、「拜碼頭」、「搭天線」，打擊各種政治騙子，防止商品交換原則被帶到黨內。

習近平也強調，紀檢監察機關是推進共產黨自我革命的重要力量，肩負特殊政治責任和光榮使命任務，必須做到絕對忠誠、可靠、純潔。