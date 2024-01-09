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喊棄保否 侯友宜：信人民會集中力量

【明報專訊】台灣大選投票日臨近，國民黨總統候選人侯友宜昨到台南車隊掃街拜票，接受媒體聯訪被問到是否會高喊「棄柯保侯」，他說，會堅定自己步伐向前走，相信台灣人民有智慧，會集中力量完成政黨輪替。柯文哲則回應，國民黨選到「沒步了」，只剩操作棄保，他很清楚選舉主軸若拉回統獨兩極對抗，不用選都知道結果，「站在統那一邊一定不會贏」。

綜合中央社等台媒報道，侯友宜上午與國民黨主席朱立倫、台南第三選區（安南區、北區）立委候選人姚正玉從北門中樓勝安宮出發，展開車隊掃街拜票行程。

侯稱倘當選將組聯合內閣

侯友宜在勝安宮接受媒體聯訪表示，希望大家這次能夠覺醒，與他這個南部長大的孩子一起翻盤，當選後將組成聯合內閣，不分黨派共同治理台灣，讓全民共享，呼籲大家支持在野最強力量。

媒體詢問是否會高喊「棄柯保侯」，侯友宜說，將堅定自己步伐向前走，走到最後，相信台灣人民是有智慧的，完成政黨輪替，一定會集中力量選擇侯友宜與國民黨副總統候選人趙少康。

對於藍營近日頻喊出要與民眾黨總統候選人柯文哲等人組聯合政府，柯文哲昨表示，聯合政府是目標，因為沒辦法一下子就變成內閣制，修憲太複雜得一步步處理，聯合政府可減少每天亂七八糟吵架。

柯文哲：主軸倘拉回統獨對抗 統必輸

有媒體追問，是否對國民黨操作棄保感到失望。柯文哲表示，2024選舉在台灣歷史上是方向的選擇，到底要新政治還是舊勢力文化，國民黨選到「沒步了」，只剩下操作棄保，但他很清楚選舉主軸若拉回統獨兩極對抗，不用選都知道結果，「站在統那一邊一定不會贏」。

（綜合報道）

（台灣大選倒數4日）

相關字詞﹕國民黨 柯文哲 侯友宜 台灣大選

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