省委書記哈市調研 力谷冰雪遊

【明報專訊】「冰城」哈爾濱的冰雪旅遊持續升溫，黑龍江省委書記許勤前天（7日）到哈爾濱市亞布力滑雪旅游度假區調研檢查第九屆亞洲冬季運動會場地場館改造、冰雪旅遊和安全生產等工作，還與來自廣東、浙江等地的遊客親切交談，並詢問外地遊客遊玩體驗。許勤強調，要紮實開展冬季冰雪旅遊「百日行動」，全面優化冰雪旅遊產品供給、服務供給，全力做好寒假、農曆新年期間冰雪旅遊工作，為做好全季全域旅遊奠定基礎，引領推動全省旅遊業高質量發展。
檢查亞冬會場地改造 另問遊客體驗
據《黑龍江日報》報道，許勤先後來到亞布力雅旺斯酒店、備賽運動員房間、亞布力體育訓練基地、亞布力冰雪文化展館、陽光度假村滑雪場等調研。在調研時，許勤還與來自廣東、浙江等地的遊客親切交談，詢問遊玩體驗，歡迎多提寶貴意見，祝福他們在黑龍江玩得開心愉快。
許勤表示，要大力發展冰雪經濟和特色文化旅遊，推動冰雪運動、冰雪文化、冰雪裝備、冰雪旅遊全產業鏈發展，打造冰天雪地也是金山銀山最佳實踐地，助力黑龍江高質量發展、可持續振興。
據黑龍江省文旅廳披露的數據，2024元旦期間，黑龍江旅遊人氣火爆，熱度屢創新高，多項數據突破歷史。全省累計接待遊客661.9萬人次，同比增長173.7%，高出全國增幅18.4個百分點。
另據中新網報道，近日，來自廣西南寧市的11名小朋友（暱稱「小砂糖橘」）赴東北研學受到東北人民熱烈歡迎。昨凌晨，為回報「東北老鐵」對南寧遊學「小砂糖橘」們的關愛，廣西南寧市組織的滿載砂糖橘和武鳴沃柑的「愛心回禮」車隊到達哈爾濱。同時，黑龍江省撫遠市精心準備的10萬盒優質蔓越莓也在發往廣西南寧市的路上，抵達南寧後，廣西商務部門將向市民免費發放。