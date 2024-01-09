省委書記哈市調研 力谷冰雪遊

檢查亞冬會場地改造 另問遊客體驗

據《黑龍江日報》報道，許勤先後來到亞布力雅旺斯酒店、備賽運動員房間、亞布力體育訓練基地、亞布力冰雪文化展館、陽光度假村滑雪場等調研。在調研時，許勤還與來自廣東、浙江等地的遊客親切交談，詢問遊玩體驗，歡迎多提寶貴意見，祝福他們在黑龍江玩得開心愉快。

許勤表示，要大力發展冰雪經濟和特色文化旅遊，推動冰雪運動、冰雪文化、冰雪裝備、冰雪旅遊全產業鏈發展，打造冰天雪地也是金山銀山最佳實踐地，助力黑龍江高質量發展、可持續振興。

據黑龍江省文旅廳披露的數據，2024元旦期間，黑龍江旅遊人氣火爆，熱度屢創新高，多項數據突破歷史。全省累計接待遊客661.9萬人次，同比增長173.7%，高出全國增幅18.4個百分點。

另據中新網報道，近日，來自廣西南寧市的11名小朋友（暱稱「小砂糖橘」）赴東北研學受到東北人民熱烈歡迎。昨凌晨，為回報「東北老鐵」對南寧遊學「小砂糖橘」們的關愛，廣西南寧市組織的滿載砂糖橘和武鳴沃柑的「愛心回禮」車隊到達哈爾濱。同時，黑龍江省撫遠市精心準備的10萬盒優質蔓越莓也在發往廣西南寧市的路上，抵達南寧後，廣西商務部門將向市民免費發放。