涉詆譭印度總理 馬爾代夫3副部長停職

綜合路透社、美聯社報道，近日，印度總理莫迪考察了印度拉克沙群島後，在社交媒體發布了一段他參觀拉克沙群島的影片，盛讚當地的美景與風土人情。但這支影片遭到馬爾代夫青年權利、信息和藝術部副部長瑪麗亞姆．舒納點評「真是個小丑」，此外，她還稱莫迪是「以色列的傀儡」，並戲稱他是「穿着救生衣的納倫德拉（莫迪）潛水員先生」。同部門的副部長瑪爾莎．謝里夫、馬赫祖姆．馬吉德也曾在莫迪的影片下發文嘲諷，調侃印度的島嶼數量還沒馬爾代夫修建的度假村多，根本沒有實力和馬爾代夫競爭。

拉克沙群島與馬爾代夫北部群島距離最近，「環球網」分析稱，莫迪對當地進行建設的構想也被認為是對馬爾代夫支柱產業旅遊業的威脅。這一系列事件近期導致印馬兩國關係處於緊張狀態。

3名馬爾代夫政府副部長被停職後，獲《今日印度》、《印度時報》等多家印媒報道；其中，《今日印度》高呼：「印度在這場島嶼之爭中大獲全勝」。