上任後先訪華 馬爾代夫總統破傳統 首國事訪問 料談一系列合作

穆伊茲現年46歲，2023年9月以進步大會聯盟（由進步黨和人民國家大會黨組成）總統候選人身分成功當選馬爾代夫第八任總統，11月宣誓就職。現為馬爾代夫總統、進步大會聯盟領袖。外交部此前宣布了穆伊茲將訪華的消息。外交部發言人汪文斌介紹，此訪是穆伊茲總統就任以來對外國首次國事訪問。習近平主席將為穆伊茲總統舉行歡迎儀式和歡迎宴會，兩國元首將舉行正式會談，並共同出席合作文件簽字儀式。李強總理、趙樂際委員長將分別會見穆伊茲總統。

穆伊茲去年11月上任 曾促印度撤駐軍

據「鳳凰網」報道，自2008年開始，歷任馬爾代夫總統都將印度作為上任後的首次出訪目的地。不過2023年11月上任的穆伊茲未按慣例先到訪印度，而是先訪問土耳其，之後再到阿聯酋出席聯合國氣候變化大會。

馬爾代夫處在繁忙的東西方航運線上，有重要的戰略地位。在地理位置上離印度最近，兩國在過去幾年都在加強防務和安全合作，特別是在海洋領域，印度也一直在馬爾代夫派駐軍事力量。新華社報道，穆伊茲於去年宣誓就任馬爾代夫總統。他在發表就職講話時承諾，將確保馬爾代夫沒有任何外國軍事存在，以維護國家獨立和主權。就職第二天，穆伊茲在會見印度政府代表時正式要求印方從馬撤出軍事人員。

曾有印度媒體稱穆伊茲「親華」，穆伊茲上任後則明確表示：「我們不會『反』任何國家，也不會『親』任何國家。我的政府將奉行『親馬爾代夫』政策。」

印度智庫：穆伊茲擬拉開與印度距離

法國國際廣播電台（RFI）近日刊文指，新德里的印度觀察家研究基金會海洋政策倡議負責人阿比吉特．辛格分析說：「穆伊茲總統似乎不願繼續與印度接觸。他的行動似乎旨在拉開馬累與德里之間的距離。他似乎還熱衷於與中國建立密切的友誼，這應該引起印度的關注。」

穆伊茲此行也備受美國關注。美國國務卿布林肯4日與馬爾代夫外長扎米爾會談。美國國務院聲明稱，「國務卿重申美國致力加強與馬爾代夫合作，馬爾代夫是自由、開放、安全和繁榮的印太地區的重要合作伙伴。」

清華學者料加強「一帶一路」合作對接

對於穆伊茲訪華，《環球時報》引述清華大學國家戰略研究院研究員錢峰表示，在擔任馬累市長期間，穆伊茲就曾積極推動馬爾代夫與共建「一帶一路」倡議對接，他對「一帶一路」對馬爾代夫經濟與社會的積極影響有着清醒的認識。此次穆伊茲首次國事訪問選擇中國，顯示出他非常願意同中方發展更加緊密的務實合作關係，尤其是進一步推動馬爾代夫國家發展戰略更好地與中方對接。

錢峰分析稱，在訪華期間，中國和馬爾代夫有望在宏觀層面繼續加強在共建「一帶一路」倡議下的合作對接，預計雙方將簽署一系列合作文件，涵蓋經濟文化交流、共同應對氣候變化、綠色合作等領域。

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