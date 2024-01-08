哈市爆火 喚南方客小土豆惹議 涉煽性別地域對立 微博禁言逾70帳號

哈爾濱旅遊近期爆火引發廣泛關注和討論。許多到東北遊玩的南方女性遊客，普遍身穿厚重羽絨服、身材較嬌小，因此被東北人稱為「南方小土豆」。因當地盡可能滿足南方遊客需求，哈爾濱寵愛「南方小土豆」、「馬鈴薯公主」等內容在網上不斷升溫，亦陸續出現「小砂糖橘（廣西遊客暱稱）」、「大凍梨（東北市民自稱）」等花名。有微博網民認為這些暱稱有矮化女性，挑起地域對立嫌疑。

微博社區管理官方微博前晚發布通告，稱有個別用户罔顧事實刻意「帶節奏」，惡意解讀各種「愛稱」並趁機挑動地域對立、性別對立，甚至發動人身攻擊、地域攻擊等極端言論；對於此類影響惡劣的違規行為，站方堅決嚴肅處置。微博稱已清理排查到的1287條煽動地域對立、性別對立的違規內容，並視嚴重程度暫時禁言79個違規帳號。

公告稱，站方呼籲廣大用戶，面對地域和文化差異，應以理性、客觀、包容的態度看待，用真誠、友善的言語傳遞溫情，不應以極端方式擴大矛盾、挑動對立。

新浪官方帳號微天下前日針對「你覺得南方小土豆稱呼是一種冒犯嗎？」展開投票，結果顯示累計逾5000人投票，超六成認為「不是冒犯」。

東北冰雪遊熱度大增 粵浙滬客佔三成

另據同程旅行數據顯示，元旦假期內地冰雪旅遊熱度環比上漲216%。飛豬數據顯示，元旦假期冰雪遊預訂量同比去年增長126%，廣東、浙江、上海3地累計貢獻全國約三成的冰雪遊預訂量。

據哈爾濱市文化廣電和旅遊局提供大數據測算，截至元旦假第三天，哈市累計接待遊客304.79萬人次，旅遊總收入59.14億元人民幣。遊客接待量與旅遊總收入達歷史峰值。同程旅行數據顯示，元旦假期哈市旅遊熱度環比上漲240%，在「全國目的地旅遊熱度榜單」中排第四，預計當地旅遊熱還將延續至寒假和農曆新年假期。