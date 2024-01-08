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解放軍報：仍有官兵高壓反腐下不收斂

【明報專訊】《解放軍報》刊發評論員文章，稱當前軍隊黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固；但基層個別官兵違規違紀問題仍時有發生，有的在高壓嚴治下仍不收斂、不收手走上違法犯罪道路。

中國軍方高層在2023年年尾出現變動，空軍前司令丁來杭、火箭軍前司令周亞寧和李玉超等9名軍方高層，被罷免第十四屆全國人大職務，另外還有3名國防企業高管被撤銷全國政協委員資格。軍報5日在頭版刊發評論文章「把嚴管厚愛體現在對官兵日常教育提醒中」，文章表示，要最大限度防範遏制違紀違法問題發生。

近日，中央軍委政治工作部、中央軍委紀律檢查委員會印發《關於軍隊基層黨組織精準規範運用「第一種形態」的通知》。通知明確實踐運用「第一種形態」應着重把握的基本要求，規範細化談話提醒、批評教育、責令檢查、誡勉等4種處置方式。在中共內部監督執紀有「四種形態」，「第一種形態」是指「黨內關係要正常化，批評和自我批評要經常開展」。

軍報文章稱，制定印發《通知》是貫徹落實軍委主席習近平重要指示、加強軍隊人員日常教育管理監督的重要舉措，對於推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍向基層延伸，築牢官兵遵規守紀、拒腐防變的「第一道防線」有重要現實意義。

《解放軍報》在元旦的社論中亦三度提到「反腐」。社論文章指出，在過去的一年，解放軍持之以恒正風肅紀反腐。以後解放軍亦將持續推進全面從嚴治黨、治軍，打好反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。

相關字詞﹕軍報 反腐 解放軍

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